Путін втрачає Токаєва? Що відомо про конфлікт між Казахстаном та Росією

Токаєв дає зрозуміти, що політика Путіна йому не до вподоби

Заява про невизнання «Л/ДНР», прохання забрати ядерну зброю в РФ та інші «дзвіночки», що Токаєв уже не з Путіним

Президент Росії Володимир Путін продовжує втрачати свій вплив на пострадянському просторі. Казахстан, який раніше можна було вважати найближчим союзником Росії, за останні дні змінив риторику. Президент Касим-Жомарт Токаєв зробив низку заяв, які можуть свідчити про те, що держава відмовляється брати участь у злочинах РФ проти України.

Токаєв відмовився визнавати «Л/ДНР»

Під час Петербурзького міжнародного економічного форуму президент Казахстану заявив, що не визнаватиме «Л/ДНР». За його словами, якщо керуватися принципами зі Статуту ООН про право націй на самовизначення, то замість 193 країн-учасниць в ООН у світі з'явиться понад 500-600 держав.

«З цієї причини ми не визнаємо ані Тайвань, ані Косово, ані Південну Осетію, ані Абхазію. І, по всій видимості, цей принцип буде застосований щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ і Донецьк», – додав Токаєв.

Путін настільки розгубився від слів президента Казахстану, що на декілька секунд запнувся і не міг нічого відповісти.

Токаєв нагадав Путіну, як Україна постачала зерно та кадри Росії

Президент Казахстану також втер носа Путіну, наголосивши, що «всі колишні радянські керівники вийшли з України».

«Те, що відбувається з цією країною, звичайно, викликає дуже сумні асоціації. Тим більше ми пам'ятаємо: за радянських часів Україна була житницею Радянського Союзу, промислово розвиненою республікою і, зрештою, постачальником кадрів для Кремля», – заявив Токаєв. Казахстан просить світ забрати ядерну зброю у Путіна

Пізніше Казахстан закликав країни світу розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року. За словами глави міністерства закордонних справ Казахстану Мухтара Тлеуберді, саме ситуація в Україні змушує задуматися про заборону ядерної зброї. На його думку, зараз ймовірність ядерних ударів набагато вища, ніж за часів Холодної війни.

«Ми закликаємо всі держави, включно з ядерними державами, розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року до столітнього ювілею ООН. Нинішній воєнний конфлікт на території України, розмови про повернення ядерних озброєнь та взаємні загрози застосування ядерної зброї змушують нас, як ніколи раніше, замислитися про колективну вразливість людства та про нагальну необхідність заборони та ліквідації цієї смертоносної зброї», – додав міністр.

Реакція Росії

На цьому публічні перепалки двох країн не закінчилися. Росія відреагувала та зміну казахстанської риторики та обмежила відвантаження нафти з Казахстану через порт в Новоросійську. Це основний маршрут для транспортування казахстанської нафти до Європи. У відповідь на такі дії Кремля Казахстан блокує на своїй території 1700 вагонів з російським вугіллям.

Зазначається, що Росія ввела обмеження на відвантаження на експорт казахстанської нафти саме після виступів Токаєва у Петербурзі.

Погрози від депутатів Держдуми

Схоже, що нижчі чини керівництва РФ також отримали розпорядження тиснути на Токаєва та його країну. Так, заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін завуальовано пригрозив Казахстану російським вторгненням за українським сценарієм.

Вони дуже добре знають, що ціла низка областей, населених пунктів з переважно російським населенням мало слабке відношення до того, що називалося Казахстаном. Ми скрізь і всюди, і щодо України, зокрема, говоримо: якщо у нас дружба, співпраця та партнерство, то тоді жодні територіальні питання не порушуються. А якщо цього немає, то все можливе. Як у випадку з Україною», – заявив політик.

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