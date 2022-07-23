Зеленський подякував Токаєву за невизнання «Л-ДНР»

Зеленський і Токаєв домовилися про співпрацю у енергетиці та інших галузях економіки

Україна і Казахстан планують співпрацювати у енергетиці та галузі цифрових технологій

Президенти України Володимир Зеленський та Казахстану Касим-Жомарт Токаєв мали телефонну розмову. Про це глава держави написав у Twitter.

Зеленський зазначив, що подякував Токаєву за «принципову підтримку» територіальної цілісності України.

Зокрема, президент України згадав, як його казахстанський колега відмовився визнавати так звані Донецьку і Луганську народні республіки.

Президенти двох пострадянських країн обговорили варіанти співпраці у різних галузях економіки – зокрема, у енергетиці та цивровізації.

Крім того, Зеленський та Токаєв привітали один одного із тридцятиріччям встановлення дипломатичних відносин між Україною та Казахстаном.

Нагадаємо, що ще на початку квітня Казахстан назвав російське вторгнення до України війною.

Токаєв тоді заявив, що його країна поважає територіальну цілісність України, як і переважна більшість країн світу. Тому «ДНР» та «ЛНР» Казахстан також не визнав.

Про невизнання цих «народних республік» президент Казахстану сказав у Санкт-Петербурзі на міжнародному економічному форумі, прямо у присутності російського лідера Володимира Путіна.