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    Політика

    ЦВК зареєстрував нового народного депутата від «Слуги народу»

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    ЦВК зареєстрував нового народного депутата від «Слуги народу»
    Фото Reuters

    Верховна Рада 10 вересня достроково припинила повноваження народного депутата України Анни Коваленко

    Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Олександра Копиленка.

    Про це повідомили у пресслужбі ЦВК за підсумками засідання Комісії у суботу, яке провів новий голова ЦВК Олег Діденко.

    «Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Копиленка Олександра Любимовича, 1961 року народження, проживає в місті Києві, безпартійного, включеного до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» під № 135″, – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, це пов’язано з тим, що Верховна Рада 10 вересня достроково припинила повноваження народного депутата України Анни Коваленко від «Слуги народу», у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень. Її призначили до Офісу Президента.

    Нагадаємо, у «Слузі народу» анонсували новий закон про ЦВК.

    Новосформована Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засідання, яке провів голова ЦВК Олег Діденко, своїм рішенням відшкодувала партіям витрати, пов’язані із фінансуванням передвиборної агітації.

    ЦВК Верховна Рада закон партії
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