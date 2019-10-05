ЦВК зареєстрував нового народного депутата від «Слуги народу»



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Верховна Рада 10 вересня достроково припинила повноваження народного депутата України Анни Коваленко

Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Олександра Копиленка.

Про це повідомили у пресслужбі ЦВК за підсумками засідання Комісії у суботу, яке провів новий голова ЦВК Олег Діденко.

«Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Копиленка Олександра Любимовича, 1961 року народження, проживає в місті Києві, безпартійного, включеного до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» під № 135″, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це пов’язано з тим, що Верховна Рада 10 вересня достроково припинила повноваження народного депутата України Анни Коваленко від «Слуги народу», у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень. Її призначили до Офісу Президента.

Нагадаємо, у «Слузі народу» анонсували новий закон про ЦВК.

Новосформована Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засідання, яке провів голова ЦВК Олег Діденко, своїм рішенням відшкодувала партіям витрати, пов’язані із фінансуванням передвиборної агітації.