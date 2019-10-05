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    Політика

    Герус пролобіював імпорт електроенергії з країни-агресора, – Наливайченко

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    Екс-голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко - Герус пролобіював імпорт електроенергії з країни-агресора, – Наливайченко
    Екс-голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко
    Фото Укрінформ

    Імпорт електроенергії робить Україну енергетично залежною від Кремля – екс-голова СБУ

    Голова енергетичного парламентського комітету Андрій Герус пролобіював імпорт електроенергії з Росії, що зробить Україну енергетично залежною.

    Про це заявив народний депутат України Валентин Наливайченко, екс-голова Служби безпеки України в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє «Главком».

    Депутат повідомив, що з ініціативи Андрія Геруса в кінці вересня в законодавство була внесена правка, що дозволила імпорт електроенергії з Росії, який розпочався вже з 1 жовтня.

    «Застерігаю щодо відновлення бізнесу, енергетичного бізнесу з країною-агресором. З 1 жовтня, шановні телеглядачі, шановні громадяни України, нам вже в новій Раді депутат, який очолює енергетичний комітет, нічого іншого не додумався запропонувати, як сам потайки відновив, вдумайтесь, імпорт електрики, яка, до речі, з листопада 2015 року не експортувалася в країну, звідки ви думаєте? – з Російської Федерації», – сказав Наливайченко.

    Він звернув увагу на неприпустимість ведення бізнесу з країною-агресором, та зауважив, що імпорт електроенергії робить Україну енергетично залежною від Кремля.

    «От я сьогодні як парламентар вже зустрічаюся з американськими партнерами… Вони прямою мовою запитують: як так могло статися, що з російською компанією, яку очолює Сєчин, громадянин Росії, який знаходиться під американськими санкціями якраз за агресію проти нас з вами, відновлює бізнес Андрій Герус, депутат цієї Верховної Ради? Як це може бути?», – сказав Наливайченко.

    Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку – дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

    1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВТ. За даними джерела на ринку, імпорт здійснений компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов’язують з Ігорем Коломойським.

    Низка енергроекспертів розцінили початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу енергонезалежності України та майбутній інструмент тиску з боку Кремля на українську владу. Народний депутат України Михайло Бондар заявив, що ініціюватиме відміну поправки Геруса про імпорт електроенергії.

    Верховна Рада СБУ депутат імпорт бізнес закон Андрій Герус
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