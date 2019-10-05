Нова ЦВК відшкодувала партіям витрати на передвиборну агітацію
Загальна сума відшкодування складає 467 327 638 гривень
Новосформована Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засідання, яке провів голова ЦВК Олег Діденко, своїм рішенням відшкодувала партіям витрати, пов’язані із фінансуванням передвиборної агітації.
Про це повідомляє пресслужба комісії у Facebook.
Рішення стосується партій, які взяли участь у розподілі депутатських мандатів на позачергових виборах 21 липня. Так, «Батьківщині» відшкодовано з держбюджету 87 214 297 гривень, «Голосу» – 105 669 560 гривень, «Європейській Солідарності» – 99 494 126 гривень, «Опозиційній платформі – За життя» – 60 309 381 гривня, «Слузі народу» – 114 640 272 гривні.
Загальна сума відшкодування – 467 327 638 гривень.
Нагадаємо, члени фракції «Слуга народу» у співпраці з іншими фракціями розробляють новий законопроєкт про Центральну виборчу комісію.