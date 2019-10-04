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    Політика

    У «Слузі народу» анонсували новий закон про ЦВК

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    У «Слузі народу» анонсували новий закон про ЦВК

    Новий законопроєкт про ЦВК може бути розроблений до кінця року

    Члени фракції «Слуга народу» у співпраці з іншими фракціями розробляють новий законопроєкт про Центральну виборчу комісію.

    Про це розповіла представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук.

    «Буде новий законопроєкт щодо ЦВК... Я знаю, що мої колеги розробляють такий законопроєкт, щоб там внести чітко, які функції загалом, як її зробити аполітичною. Тому що ця комісія на сьогодні є дуже заполітизованою, коли квоти. Одні пропонують, щоб на конкурсній комісії і взагалі випадковим вибором (обиралися члени ЦВК, - ред.), щоб не впливати. Інші пропонують інші ідеї. Ми поки що їх збираємо і зробимо такий цілісний законопроєкт. І вже наступні призначення будуть відбуватися за новим законом», - розповіла Верещук.

    Вона зазначила, що законопроєкт розробляється «Слугою народу» у співпраці з іншими фракціями.

    Верещук припускає, що обрання складу ЦВК за новим законом може відбутися ще до закінчення каденції новопризначених членів Центральної виборчої комісії.

    «На сьогодні ми діємо на старому законодавчому полі і готуємо нове. І коли вже буде нове, і нові конкурсні засади, і нові вимоги до кандидатів, то можливо так станеться, що цей склад, який на сьогодні є, буде переобрано відповідно до нового закону» - зауважила Верещук.

    Політик припускає, що новий законопроєкт про ЦВК буде розроблено до кінця року.

    Зазначимо, сьогодні відбулося перше засідання Центральної виборчої комісії в новому складі. Як і прогнозував Главком, члени новообраного ЦВК обрали новим головою комісії Олега Діденка.

    Також ЦВК обрала заступників голови і секретаря

    Як повідомлялось, у п'ятницю Рада призначила новий склад ЦВК із 17 членів. 12 із них було запропоновано фракцією «Слуга народу», 2 - «Опозиційною платформою - За життя» і по одному - «Європейською солідарністю», «Всеукраїнським об'єднанням «Батьківщина» і «Голосом».

    Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.

    Із відповідним поданням до парламенту звернувся президент Володимир Зеленський. Як причину такого рішення він назвав «необ’єктивність» та «бездіяльність» ЦВК.

    У Центральній виборчій комісії, за розпуск якої 13 вересня проголосувала Верховна Рада, вважають рішення парламенту політичним і немотивованим, але сенсу його оскаржувати не бачать.

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      Джерело: Укрінформ

      ЦВК Верховна Рада депутат закон партія Слуга народу Ірина Верещук
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