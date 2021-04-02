Тупицький не прийшов до суду, дату обрання запобіжного заходу перенесено

На думку прокуроратури, Тупицький не з'явився до суду без поважної причини

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Тупицькому перенесенно на 7 квітня

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький не прийшов сьогодні до Печерського районного суду Києва, де мали розглядати клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу, передає «Укрінформ».

«Приймається рішення про відкладення засідання на 7 квітня на 10.00», – заявив слідчий суддя Сергій Вовк.

Прокурор Сергій Донський сказав, що захист має пояснити неявку підзахисного.

Адвокат Олександр Телешецький відзначив, що охорона доповіла про неможливість забезпечити безпеку Тупицького, який є охоронюваною особою, під час засідання. За словами адвоката, Тупицький зараз готує клопотання щодо перенесення засідання, щоб йому було забезпечено безпеку.

На думку ж прокурора, Тупицький не з'явився без поважної причини. Донський закликав розглянути питання про застосування приводу до Тупицького.

Кореспондент «Укрінформу» повідомляє, що під судом перебувають майже 170 осіб, вони скандують: «Ганьба», палять фаєри.

За даними джерел «Укрінформу», прокуратура мала просити обрати Тупицькому запобіжний захід у вигляді застави розміром 45 тис. грн, зобов’язати Тупицького не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, носити електронний засіб контролю, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, не відвідувати будівлю Конституційного суду, а також утриматися від спілкування зі свідками у кримінальній справі, серед яких є і працівники секретаріату Конституційного суду.

27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. 29 березня Тупицький оскаржив у Верховному суді указ Зеленського.

Також відомо, що Тупицький скликав засідання Конституційного суду через указ президента. Воно заплановане на 12 квітня.

Державне бюро розслідувань оголосило у грудні 2020 року підозру Тупицькому за ч. 2 ст. 384, ст. 386 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиві свідчення, з'єднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від давання свідчень). У ДБР повідомляли, що суддя після повідомлення про підозру імітував його невручення і ненабуття статусу підозрюваного. Держбюро розслідувань також підозрює Тупицького в самовільному зайнятті земельної ділянки та державній зраді.