Печерський суд розгляне запобіжний захід Тупицькому

Клопотання прокуратури розгляне суддя Сергій Вовк

Прокуратура направила до Печерського суду столиці клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому у справі, яку веде Державне бюро розслідувань. Про це повідомив прессекретар суду Віталій Чергавий, пише «Укрінформ».

«До Печерського райсуду подали клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому. Клопотання розгляне слідчий суддя Сергій Вовк о 10-й годині 2 квітня», - сказав він.

Водночас, як стало відомо агентству від джерел, дотичних до процесу, прокуратура просить обрати Тупицькому запобіжний захід у вигляді застави розміром 45 тис. грн.

Крім того, суд проситимуть зобов’язати Тупицького не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, носити електронний засіб контролю, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, не відвідувати будівлю Конституційного суду, а також утриматися від спілкування зі свідками у кримінальній справі, серед яких є і працівники секретаріату Конституційного суду.

Як відомо, 27 березня 2021 року президент Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду. Указ набув чинності з дня його опублікування.

29 березня Тупицький та Касмінін оскаржили у Верховному суді указ президента України Володимира Зеленського, яким голова держави скасував указ від 2013 року щодо їх призначення.

Також відомо, що Тупицький скликав засідання Конституційного суду через указ Зеленського. Засідання заплановане на 12 квітня.