Тупицький, якого президент вигнав з Конституційного суду, щомісяця декларує все більшу зарплату

Великі суми зарплат, схоже, стимують відстороненого голову Конституційного суду Олександр Тупицький до активних дій. Він знову оскаржує указ президента Володимира Зеленського

Наприкінці березня відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький задекларував 433,6 тис. грн зарплати

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький 30 березня задекларував 433,6 тис. грн зарплати.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

Дані з сайту НАЗК

Востаннє Тупицький відображав зміни в майновому стані на початку березня. Тоді суддя показав, що заробив 325,2 тис. грн заробітної плати.

До цього 29 січня відсторонений голова суду декларував нижчу заробітну плату – 290,4 тис. грн.

Як відомо, 27 березня президент Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду. Указ набув чинності з дня його опублікування.

29 березня Тупицький та Касмінін оскаржили у Верховному суді указ президента України Володимира Зеленського, яким голова держави скасував указ від 2013 року щодо їх призначення.

Раніше президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ 29 грудня 2020 року. Тоді президент заявив, що робить це «заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

Згодом Зеленський відсторонив голову Конституційного суду ще на місяць. В указі президент посилається на статтю 154 Кримінально-процесуального кодексу, яка передбачає можливість відсторонення осіб, призначених президентом. Таке питання вирішує президент «на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством».

Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

Олександра Тупицького на посаду голови Конституційного суду лобіювали Портнов і Богдан.