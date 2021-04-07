Тупицький знову не прийшов до суду щодо обрання йому запобіжного заходу

Тупицький 2 квітня також не прийшов до Печерського райсуду

Засідіння суду перенесено на 15 квітня

Відсторонений голова Конституційного Суду Олександр Тупицький знову не прийшов до Печерського райсуду міста Києва, який мав обирати йому запобіжний захід.

Трансляцію судового засідання вели на каналі в YouTube Судова влада України.

Через неявку Тупицького суд прийняв рішення про перерву в засідання до 15 квітня.

Наступне засідання відбудеться о 10.00 15 квітня.

Адвокат Тупицького повідомив, що у матері його підзахисного загострилася тяжка хвороба, яка триває останні роки. За його словами, є загроза життю жінки, тому Тупицький сьогодні вранці вирушив у місто Черкаси, де проживає мати.

Захисник попросив призначити засідання на будь-яку дату після 14 квітня, тому що 12 квітня у Конституційному Суді розглянуть питання про звільнення з посади Тупицького; 13 квітня Верховний Суд розглядатиме оскарження Тупицьким свого звільнення, а 14 квітня Голосіївський суд – справу про адмінправопорушення. За словами адвоката, участь Тупицького у всіх цих засіданнях є обов’язковою, цитує захисника «Українська правда».

Сторона обвинувачення назвала такі дії Тупицького «недобросовісною процесуальною поведінкою» і просила застосувати привід через його системну неявку до суду.

Тупицький 2 квітня також не прийшов до Печерського районного суду Києва, де мали розглядати клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу. Засідання тоді пернесли на 7 квітня.

За даними джерел «Укрінформу», прокуратура мала просити обрати Тупицькому запобіжний захід у вигляді застави розміром 45 тис. грн, зобов’язати Тупицького не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, носити електронний засіб контролю, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, не відвідувати будівлю Конституційного суду, а також утриматися від спілкування зі свідками у кримінальній справі, серед яких є і працівники секретаріату Конституційного суду.

27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. 29 березня Тупицький оскаржив у Верховному суді указ Зеленського.

Також відомо, що Тупицький скликав засідання Конституційного суду через указ президента. Воно заплановане на 12 квітня.

Державне бюро розслідувань оголосило у грудні 2020 року підозру Тупицькому за ч. 2 ст. 384, ст. 386 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиві свідчення, з'єднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від давання свідчень). У ДБР повідомляли, що суддя після повідомлення про підозру імітував його невручення і ненабуття статусу підозрюваного. Держбюро розслідувань також підозрює Тупицького в самовільному зайнятті земельної ділянки та державній зраді.