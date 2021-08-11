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    В Україні вперше показали оновлений ракетний комплекс «Нептун» (фото)

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    <i>Самохідна пускова установка УСПУ-360 на базі Tatra</i> - В Україні вперше показали оновлений ракетний комплекс «Нептун» (фото)
    Самохідна пускова установка УСПУ-360 на базі Tatra
    Фото: Defense Express

    Оприлюднено перші фотографії протикорабельного ракетного комплексу «Нептун», який побудовано на новій базі

    На параді на честь Дня Незалежності Україні дебютує оновлений український ракетний комплекс «Нептун». Але його фотографії вже зараз оприлюднило видання Defense Express.

    Розробкою берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ «Нептун» займалося державне конструкторське бюро «Луч». Комплекс побудовано на шасі всюдихода Tatra.

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    В Україні вперше показали оновлений ракетний комплекс «Нептун» (фото)
    В Україні вперше показали оновлений ракетний комплекс «Нептун» (фото)
    В Україні вперше показали оновлений ракетний комплекс «Нептун» (фото)
    В Україні вперше показали оновлений ракетний комплекс «Нептун» (фото)

    Перший зразок «Нептуна» було побудовано на шасі КрАЗ. Але від вітчизняних автомобілів довелося відмовитися на вимогу замовника – Міністерства оборони. Військове відомство стверджувало, що КрАЗ не виконує замовлення вчасно. До того ж були претензії і до якості українських вантажівок. Тож їх замінили на техніку від чеської Tatra.

    Проте КрАЗ теж не «сидить» без діла. Нещодавно виробник похвалився замовленням для Європи. Детальніше про це – за посиланням.

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    Теги: зброя озброєння
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    В Україні вперше показали оновлений ракетний комплекс «Нептун» (фото)