Українське військо отримає ракетні комплекси «Нептун» для стримування ворога на морі

У серпні комплекс «Нептун» після усіх випробувань узяли на озброєння української армії

Київське конструкторське бюро «Луч», яке входить до складу «Укроборонпрому», і Міністерство оборони України уклали контракт про постачання до війська у 2021 році берегових комплексів РК-360 МЦ «Нептун». Це відбудеться у рамках Державного оборонного замовлення.

«Згідно з контрактом до Українського війська надійдуть уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно-заряджаючі машини, а також рухомий командний пункт, де зосереджується вся інформація, необхідна для роботи комплексу», – повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».

«Нептун» оснащено крилатими ракетами, які здійснюють політ на надмалих висотах на дальність приблизно 300 км. Ракета має стартовий та маршовий (основний) двигуни. Першій є модіфікованим твердопаливним стартовим прискорювачем від зенітної ракети С-125. Основний турбореактивний двигун МС-400 вироблено компанією «Мотор Січ».

Голівку самонаведення для ракети, що має надвисокі кути огляду та здатна визначити та захопити ціль на відстані до 50 км, розробило українське науково-виробниче підприємство «Радіонікс» у партнерстві з Державною акціонерною холдинговою компанією «Артем», що входить до складу «Укроборонпрому».

На озброєння ЗСУ комплекс «Нептун» прийнято 23 серпня 2020 року.

Раніше для закупівлі ракетних комплексів «Нептун», Міністерство оборони України здійснило перерозподіл коштів у межах державного оборонного замовлення.