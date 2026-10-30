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У 9-му армійському корпусі ЗСУ змінився начальник штабу: хто обійняв посаду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У 9-му армійському корпусі ЗСУ змінився начальник штабу: хто обійняв посаду
Олександр Сак очолює 59-ту окрему штурмову бригаду безпілотних систем
фото: novynarnia.com

Наказом міністра оборони Андрія Андрея перевели до пункту постійної дислокації корпусу з подальшим виключенням зі служби

У 9-му армійському корпусі ЗСУ відбулася зміна начальника штабу. Замість Андрія Андрея на цю посаду призначили полковника Олександра Сака. Про це «Главкому» стало відомо з власних джерел.

За наявною інформацією, наказом міністра оборони Андрія Андрея перевели до пункту постійної дислокації корпусу з подальшим виключенням зі служби у Збройних силах України та зарахуванням у запас. Його місце у 9-му армійському корпусі обійме полковник Олександр Сак, який очолює 59-ту окрему штурмову бригаду безпілотних систем.

Олександр Олександрович Сак – український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Лицар ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів. Командир 47 ОМБр (2022-2023), командир 53 ОМБр (2024-2025), командир 59 ОШБр (з 2025). У 2023 році увійшов до рейтингу «30 до 30: творці майбутнього» від «Forbes Україна».

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що 59-ту окрему штурмову бригаду безпілотних систем імені Якова Гандзюка повертають до складу Сухопутних військ ЗСУ. До кінця 2024 року бригада належала до Сухопутних військ. Після того як її колишній командир Вадим Сухаревський очолив новостворені Сили безпілотних систем, підрозділ переформатували та передали до їхнього складу.

Зауважимо, що Сили безпілотних систем створили у 2024 році. Їхнім першим командувачем став Вадим Сухаревський, який раніше очолював 59-ту бригаду.

Раніше «Главком» повідомляв про звільнення Олександра Тарнавського з військової служби в запас. Генерал очолював 9-й армійський корпус, а після його звільнення виконання обов'язків командира поклали на Максима Марченка.

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Теги: ЗСУ Міноборони військові

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