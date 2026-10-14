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Проблеми зі Starlink. Україна отримала перші позитивні зміни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Проблеми зі Starlink. Україна отримала перші позитивні зміни
Термінал супутникового зв’язку Starlink, який використовують українські військові
фото з відкритих джерел

Після суттєвих перебоїв у роботі супутникового інтернету Міноборони зафіксувало покращення зв'язку

Міністерство оборони України повідомило про покращення якості супутникового зв'язку Starlink після проблем, які виникли в українських військових упродовж 14 жовтня. За даними відомства, зв'язок почав працювати краще на швидкостях до 160 км/год, хоча американська компанія SpaceX продовжує зберігати обмеження на рівні 161 км/год. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на коментар Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що протягом дня перебої виникали навіть на швидкостях, нижчих за встановлений поріг. Станом на вечір українська сторона зафіксувала покращення якості зв’язку, але питання стабільної роботи сервісу залишається актуальним.

«SpaceX продовжує зберігати обмеження 161 км/год. Протягом дня реальні обмеження були суттєво нижчі. Проте станом на зараз фіксуємо, що на швидкості до 160 якість зв’язку покращилась», – повідомили в Міністерстві оборони України.

У відомстві наголосили, що продовжують комунікацію з міжнародними партнерами та компанією SpaceX. Українська сторона прагне забезпечити стабільну роботу сервісу й не допустити раптових обмежень, які можуть впливати на виконання завдань Сил оборони. 

Що відомо про проблеми зі Starlink

У ніч на 14 жовтня українські військові почали повідомляти про перебої в роботі супутникового зв’язку. За попередніми даними, обмеження стосувалися військової системи Starshield, створеної на основі технологій Starlink. Її термінали використовують, зокрема, на рухомих платформах і безпілотниках.

Як раніше писав «Главком», після запровадження обмежень військові фіксували втрату з’єднання на швидкостях, нижчих за заявлений поріг. На Гуляйпільському напрямку нестабільна робота зв’язку змусила підрозділи скасувати частину місій. За спостереженнями військових, з’єднання з безпілотниками могло зникати на 10–20 секунд під час руху зі швидкістю 110–120 км/год.

Starlink використовують для зв’язку між підрозділами, передавання даних і керування безпілотними системами. Переривання з’єднання може ускладнювати виконання завдань, які потребують безперервного зв’язку під час руху. 

Нагадаємо, у ніч на 14 жовтня стало відомо про запровадження компанією SpaceX нових обмежень роботи супутникового зв'язку для українських військових. Зміни стосувалися терміналів, які використовують під час руху, зокрема на безпілотних платформах.

За попередньою інформацією, американська компанія встановила швидкісні обмеження, через які окремі пристрої втрачали з'єднання під час виконання завдань. При цьому фактичні перебої могли виникати на значно нижчих швидкостях, ніж заявлений поріг.

Раніше президент України Володимир Зеленський також прокоментував ситуацію зі Starlink на тлі масованих російських атак безпілотниками. За словами глави держави, російські війська намагаються скористатися проблемами супутникового зв'язку, від якого значною мірою залежить робота українських дронів-перехоплювачів.

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Теги: Міноборони військові Володимир Зеленський Україна SpaceX обмеження Starlink

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