Командувач сил безпілотних систем: Такого виду збройних сил немає у жодній країні світу

«Це революція у військовій справі, співставна з часами створення літаків»

Сили безпілотних систем – унікальний вид збройних сил, якого немає в армії жодної країни світу. Про це заявив керівник Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський на пресконференції в Києві з нагоди створення нового виду ЗСУ.

«Це радикально нове у консервативній структурі, якою є армія будь-якої країни. Зазвичай армія добре акцептує те, що їй дають, і погано створює нове. Ми відійшли від старого консервативного підходу і показали, що можемо створити сучасну, розвинуту високотехнологічну систему», – заявив Сухаревський.

На думку керівника Сил безпілотних систем, інновації українців у застосуванні БПЛА у військових операціях, починаючи від 2022 року, є революційним підходом, співставним за історичним значенням створення літаків.

«Не так давно ми починали з фанерного літачка з 2 кг вибухівки, а зараз розробили БПЛА, які здатні подолати 1000 км. Нас копіюють вороги й в нас вчаться партнери з 2022 року», – сказав начальник Сил безпілотних операцій.

Сил безпілотних систем займатимуться комплексним плануванням військових операцій з застосуванням БПЛА, куруватимуть розвиток дронів усіх видів, як розвідувальних, так і ударних, морських дронів, діпстрайків, роботизованих комплексів.

Як зауважив Сухаревський, наразі структура Сил безпілотних систем працює у тестовому режимі і буде швидко змінюватися та вдосконалюватися. За його словами, ті підрозділи операторів дронів, які нині існують у різних видах військ, продовжать працювати у своїх бригадах і не будуть наразі перепідпорядковані Силам безпілотних систем, та водночас «забезпечення їх дронами, ремонт дрронів, підготовка кадрів є в концепті СБС». Разом з тим новий вид військ активно займається рекрутингом і створюватиме свої підрозділи операторів БПЛА.

Акцент новий вид ЗСУ робить на співпраці з виробниками вітчизняних дронів. «У нас є контакт з 90% виробників дронів в Україні», – заявив Вадим Сухаревський. Це понад 125 компаній.

Виробництво БПЛА різних типів зростатиме, запевняє керівник Сил безпілотних систем. «За пів року держава поставила в ЗСУ в шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік, – заявив він. – Думаю, завдання президента про 1 млн дронів для ЗСУ буде цього року виконано і перевиконано».

Сухаревський додав, що Сили безпілотних систем створено завдяки консолідованим зусиллям Генерального штабу, Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації, волонтерських організацій та приватних виробників БПЛА.

Як зазначив військовий, завдяки застосуванню безпілотних технологій Україна відсуне небезпеку для солдата, який перебуває на лінії боєзіткнення. На думку Сухаревського, прорив у галузі розвитку БПЛА є серйозним ресурсом для здобуття перемоги над РФ.

Що відомо про керівника Сил безпілотних систем

Полковника Вадима Сухаревського було призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних сил України відповідно до наказу міністра оборони України від 10 червня 2024 року.

Як повідомлялося, 10 лютого 2024 року 39-річного полковника було призначено на нову посаду, а саме заступника головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Полковник Сухаревський брав участь у російсько-українській війні ще з 2014 року та прийняв перший бій з окупантами біля Семенівки на Донеччині 13 травня. Він тоді ще був старшим лейтенантом із позивним Борсук. Сухаревський перший наказав стріляти в бойовиків на ураження. Він обстріляв зі свого БТР підопічних терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Наприкінці літа Борсук отримав поранення. З 2016 року військовий виконував завдання на Маріупольському напрямку. Тоді він був у складі 36-ї бригади морської піхоти. Звання підполковника отримав у червні 2020 року.

У лютому 2022 року Сухаревський став командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені контр-адмірала Якова Гандзюка. Через короткий час Сухаревський став полковником. Вже в цьому званні він отримав звання «Герой України» у червні 2022 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 6 лютого підписав указ «Про нарощування спроможностей сил оборони».

Згідно з указом президента в Україні пропонується створити окремий рід військ під назвою «Сили безпілотних систем» для управління безпілотними літальними апаратами.

В указі йдеться, що документ було видано з метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, а також забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням.

Як повідомлялося, створення Сил безпілотних систем сприятиме накопиченню та обміну досвідом, а також відкриє нові можливості у застосуванні безпілотників.

До слова, уряд підтримав проєкт указу президента Володимира Зеленського, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ у ЗСУ – Сил безпілотних систем.