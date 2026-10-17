Генерала Тарнавського звільнено із ЗСУ в запас – джерела

Тимчасово очолює 9-й армійський корпус Максим Марченко

Бригадного генерала Олександра Тарнавського, який очолював 9-й армійський корпус Збройних сил України, звільнено з військової служби у запас наказом головнокомандувача ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на джерела в Генеральному штабі ЗСУ.

За інформацією співрозмовників видання, рішення про звільнення Тарнавського було ухвалене днями. Наразі обов'язки командира 9-го армійського корпусу тимчасово виконує Максим Марченко. Питання призначення нового очільника корпусу вирішуватиметься пізніше.

Що відомо про Олександра Тарнавського? Бригадний генерал, народився у Дніпрі. У 2011–2015 роках командував 17-ю окремою танковою бригадою. У 2022 році обіймав посаду начальника штабу – заступника командувача військ оперативного командування «Схід». Восени того ж року керував контрнаступом українських військ на півдні України як командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Херсон». У червні 2023 року Тарнавський очолив оперативно-стратегічне угруповання військ «Таврія». На цій посаді керував українським контрнаступом на Мелітопольському напрямку, зокрема боями за село Роботине.



У грудні 2024 року генерала було призначино командиром 9-го армійського корпусу ЗСУ та командувачем оперативно-тактичного угруповання «Донецьк». У червні 2025 року він залишив обидві посади. 21 жовтня 2025 року Тарнавський вдруге очолив 9-й армійський корпус ЗСУ.

Максим Марченко, який наразі тимчасово виконує обов'язки командира 9-го армійського корпусу, раніше очолював Одеську обласну військову адміністрацію. Цю посаду він обіймав із березня 2022 року до березня 2023 року.

43-річний полковник народився у Слов'янську Донецької області. Закінчив Харківський інститут танкових військ, також навчався в Національному університеті оборони України. У 2015–2017 роках Марченко командував штурмовим батальйоном «Айдар», згодом став заступником командира 92-ї окремої механізованої бригади.

Із 2018 до 2021 року очолював 28-му окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу. Марченко брав участь у бойових діях на сході України. Нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів.

Марченко тимчасово очолив 9-й армійський корпус ЗСУ після звільнення Тарнавського фото: Лиманська агенція новин

Нагадаємо, 10 жовтня стало відомо про зміну командувача угруповання військ «Південь». Генерал-майора Михайла Сидоренка на цій посаді замінив бригадний генерал Олег Гончарук, який є начальником штабу оперативного командування «Південь». Кадрова зміна була плановою та відбулася в межах ротації. Водночас Сидоренко зберіг посаду командувача оперативного командування «Південь».

Також у вересні посаду командувача угруповання військ «Схід» залишив генерал-майор Віктор Ніколюк. Тоді ж стало відомо про призначення полковника Еміля Ішкулова командиром 11-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.