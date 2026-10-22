Іран пригрозив США ударами: Вашингтон виводить військових із баз на Близькому Сході

Держдеп наказав неосновному персоналу посольства в Саудівській Аравії виїхати через атаки хуситів

США непублічно скорочують військову присутність на базах на Близькому Сході та зменшують штат дипломатичних місій. Це відбувається на тлі регіональних загроз і розгляду президентом Дональдом Трампом нових ударів по Ірану. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на NBC News і Reuters.

За даними NBC News, яке посилається на двох американських посадовців і двох обізнаних співрозмовників, Пентагон останніми днями тихо перемістив військових із кількох баз у регіоні, зокрема в Йорданії, Катарі та Кувейті. Невелику кількість військових, зокрема для протиповітряної оборони, залишать. Джерела пов'язують це з постійними загрозами в регіоні, зокрема з боку Ірану. Схожі заходи США вживали перед початком війни з Іраном у лютому.

Того ж дня, 21 жовтня, як повідомили NBC, керівників кількох дипломатичних місій попередили про подальше скорочення персоналу. Відомо також, що військові командири пропонують Трампу варіанти нових ударів по Ірану.

Що наказали дипломатам

Державний департамент США наказав неосновному персоналу посольства в Ер-Ріяді та членам їхніх родин залишити Саудівську Аравію. Речник Держдепу Томмі Піготт написав в X, що наказ стосується лише цієї країни, спростувавши повідомлення про можливе поширення вимоги на інші держави Затоки. Раніше Reuters із посиланням на трьох американських посадовців повідомляло, що Держдеп готує наказ про виїзд частини персоналу посольств у цьому регіоні.

За даними CBS News, посольства в інших країнах регіону скоротили штат у межах режиму «обмеженої роботи», який Держдеп запровадив у серпні. Рішення щодо Саудівської Аравії пов'язане зі зростанням атак єменських хуситів: за словами Піготта, вони били по цивільних аеропортах та іншій критичній інфраструктурі, що призвело до жертв. 10 жовтня удар по аеропорту Ер-Ріяда вбив 12 людей і поранив понад 300, серед загиблих – американець. Саудівські посадовці звинувачують в ескалації Іран, а Тегеран це заперечує.

Що відомо про загрози Ірану

Раніше, 1 жовтня, Reuters повідомляло з посиланням на іранських посадовців, що Тегеран розглядає розширення переліку цілей у разі нового удару США й наказав союзним угрупованням готуватися до загострення. Остаточного рішення тоді ще не ухвалили.

Нагадаємо, 12 жовтня «Главком» писав, що хусити вдарили по терміналу аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді вже вдруге за два дні: загинула одна людина, 11 дістали поранення.