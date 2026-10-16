Європа шукає заміну Starlink для України: що може стати альтернативою

Супутникові термінали Starlink, які використовують для зв'язку в Україні

Європа має супутникові потужності для України, але повної заміни американській системі ще не знайшла

Європейський союз із початку 2027 року планує розширити доступ України до супутникового зв'язку за рахунок комерційних потужностей. Тим часом акції французького оператора Eutelsat 14 жовтня подорожчали на 23% на тлі повідомлень про обмеження військового використання Starlink в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг Європейської комісії та Reuters.

Що Євросоюз планує для України

Під час брифінгу 14 жовтня представники Єврокомісії підтвердили, що Євросоюз веде з Києвом переговори про повноцінне підключення України до GOVSATCOM – системи, яка об'єднує супутникові комунікаційні потужності держав-членів.

Платформа діє із січня 2026 року, а наступним кроком стане залучення комерційних супутникових послуг. У Єврокомісії сподіваються, що це забезпечить зв'язок до повного розгортання європейського супутникового угруповання IRIS², яке має запрацювати у 2029 році та налічуватиме понад 300 апаратів.

Речник Єврокомісії Тома Реньє наголосив, що в Європи вже є потужності, здатні допомогти Україні залишатися на зв'язку. За словами Реньє, комерційні послуги потенційно можуть задовольняти й військові потреби.

Водночас у Брюсселі не стверджують, що вже знайшли повноцінну заміну Starlink чи військовій системі Starshield. Представники Єврокомісії підкреслили, що наразі не порівнюють можливості американських сервісів із власними напрацюваннями.

Чому акції Eutelsat зросли на 23%

Французький оператор Eutelsat опинився в центрі уваги інвесторів після повідомлень про обмеження військового використання Starlink в Україні. Акції компанії 14 жовтня подорожчали на 23% – це найбільший одноденний приріст за 16 місяців. Котирування люксембурзької SES, яка також працює на ринку супутникового зв'язку, піднялися приблизно на 2,6%.

Ринок відреагував на перспективу, що європейські уряди й оборонні замовники активніше шукатимуть альтернативні канали зв'язку. Для регіональних операторів це може означати нові контракти. Проте стрибок котирувань сам по собі не свідчить ні про підписані угоди, ні про готовність Eutelsat негайно перебрати функції Starlink.

Eutelsat володіє мережею OneWeb, супутники якої працюють на низькій навколоземній орбіті. Компанія обслуговує державні структури, військових, авіаційний і морський сектори, а також корпоративних клієнтів.

Starlink має значно більше супутників

За даними Reuters, у мережі Starlink близько 10 тис. супутників, а в OneWeb – понад 600. Масштаб розриву наочно показує інфографіка «Главкома»: 10 тис. апаратів проти 634 в Eutelsat OneWeb.

Кількість супутників на орбіті в найбільших операторів зв'язку інфографіка: glavcom.ua

Третю сходинку посідає Amazon Leo з 396 супутниками, далі йдуть SES/Intelsat (142) та Iridium (66). Решта операторів мають менш ніж по 40 апаратів. Ці системи різного призначення, тому не є взаємозамінними аналогами широкосмугового інтернету Starlink. Кількість супутників сама по собі не визначає ні якість, ні доступність зв'язку.

Чому на OneWeb не вдасться перейти швидко

OneWeb може доповнити наявні канали зв'язку, але розглядати цю мережу як готову заміну Starlink для всіх потреб України не варто. Головна перешкода – обладнання: для іншої системи потрібні сумісні термінали, а також налаштування й перевірка інфраструктури.

За оцінками Reuters 2025 року, термінал OneWeb коштував кілька тисяч доларів, тоді як користувацьке обладнання Starlink було значно дешевшим. Актуальні ціни можуть відрізнятися, проте навіть ці дані показують, що масовий перехід потребуватиме суттєвих витрат.

Системи також різняться архітектурою, обладнанням і моделями обслуговування. Навіть після політичного рішення про диверсифікацію зв'язку встановлення терміналів, інтеграція та тестування забиратимуть чимало часу.

Європа розраховує на проміжне рішення

Найближчий крок Євросоюзу – доповнити GOVSATCOM комерційними супутниковими потужностями з початку 2027 року. Далі Брюссель розраховує на IRIS², яка має забезпечити захищений зв'язок для державних потреб.

Ці плани свідчать про прагнення зменшити залежність від американської супутникової інфраструктури. Водночас нинішні можливості OneWeb та державних систем Євросоюзу не дають підстав говорити про швидку й повну заміну Starlink. Тим часом Україна працює й над власним рішенням: президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що країна розробляє власну супутникову систему.

Нагадаємо, Німеччина таємно фінансує доступ України до альтернативи Starlink, про це раніше повідомляло Reuters.