Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Оформлення деяких відстрочок у «Резерв+» буде тимчасово недоступне

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Оформлення деяких відстрочок у «Резерв+» буде тимчасово недоступне
Оформити відстрочку, пов’язану з інвалідністю, можна буде орієнтовно 4 жовтня після 16:00
фото: novyny.live

Сьогодні розпочнуться технічні роботи в системах Мінсоцполітики

2 жовтня о 14:30 розпочнуться планові технічні роботи в системах Мінсоцполітики. Через це оформлення окремих відстрочок у «Резерв+» буде тимчасово недоступне. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Кілька діб у «Резерв+» не можна буде оформити відстрочку, пов’язану з інвалідністю – власною, дітей або батьків. Повторний вхід не відновить доступ до цих послуг під час технічних робіт. Будь ласка, залишайтеся у своєму акаунті й не виходьте із застосунку для повторного входу», – йдеться у повідомленні.

Міноборони пояснило, що якщо інформація про інвалідність або відстрочку вже відображається в електронному військово-обліковому документі, вона збережеться.

«Про відновлення роботи повідомимо окремо – орієнтовно 4 жовтня після 16:00. Перепрошуємо за тимчасові незручності», – додається у заяві.

Нагадаємо, що військовозобов’язані з чинною відстрочкою можуть змінити підставу для її отримання через ЦНАП. Поки комісія ТЦК розглядає заяву, попередня відстрочка продовжує діяти.

До слова, у мережі поширюють «розшифровку» кольорових позначок у «Резерв+», однак їхнє значення відрізняється від пояснення самого застосунку. Зокрема, червона стрічка не означає автоматичної передачі штрафу до виконавчої служби.

Читайте також:

Теги: Міноборони Резерв+

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Засідання Кабінету міністрів України
Уряд призначив трьох заступників міністрів та визначився з головою РДА
7 вересня, 22:40
Серед ключових результатів – додаткові ракети для Patriot та винищувачі F-16
Patriot, F-16 і 95 тис. дронів: чого вдалося досягти Україні на засіданні в «Рамштайні»
8 вересня, 21:49
Ганна Гвоздяр має великий досвід роботи з оборонною промисловістю
Названо ключовий пріоритет роботи нової заступниці міністра оборони
8 вересня, 11:02
Глава Міноборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що Росія не зупиниться на Україні
Глава Міноборони Фінляндії пояснив, чого насправді прагне Росія
8 вересня, 14:40
Затримки з фінансуванням оборонно-промислового комплексу загрожують стабільності постачання озброєння
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41
Євгеній Хмара мав телефонну розмову з міністром оборони Данії
Хмара провів переговори з міністром оборони Данії
15 вересня, 11:35
Заяву на компенсацію можна подати онлайн через розділ «Ветеран PRO» у застосунку «Дія»
Ветерани можуть повернути гроші за автоцивілку: покрокова інструкція
24 вересня, 07:00
Наявність позначки не означає, що штраф уже передали виконавцям
Кольорові стрічки у «Резерв+»: популярна «розшифровка» виявилася хибною
24 вересня, 16:18
Удар по школі в Сумах, падіння Ту-95 у Росії та нові F-16 для України. Головне за 29 вересня 2026
Удар по школі в Сумах, падіння Ту-95 у Росії та нові F-16 для України. Головне за 29 вересня 2026
29 вересня, 21:00

Телеком

Оформлення деяких відстрочок у «Резерв+» буде тимчасово недоступне
Оформлення деяких відстрочок у «Резерв+» буде тимчасово недоступне
WhatsApp змінює правила для бізнесу: з 1 жовтня частина повідомлень стає платною
WhatsApp змінює правила для бізнесу: з 1 жовтня частина повідомлень стає платною
У «Дії» тимчасово недоступні документи та деякі послуги
У «Дії» тимчасово недоступні документи та деякі послуги
Компанія «Датагруп» повідомила про пошкодження дата-центру через атаку РФ
Компанія «Датагруп» повідомила про пошкодження дата-центру через атаку РФ
Росія б’є по дата-центрах: як залишатися на зв’язку без інтернету
Росія б’є по дата-центрах: як залишатися на зв’язку без інтернету
У Польщі загорілася станція Starlink, яка забезпечує зв'язок для України та ще частини Європи
У Польщі загорілася станція Starlink, яка забезпечує зв'язок для України та ще частини Європи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
44K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Вчора, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua