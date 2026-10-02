Оформлення деяких відстрочок у «Резерв+» буде тимчасово недоступне

Оформити відстрочку, пов’язану з інвалідністю, можна буде орієнтовно 4 жовтня після 16:00

Сьогодні розпочнуться технічні роботи в системах Мінсоцполітики

2 жовтня о 14:30 розпочнуться планові технічні роботи в системах Мінсоцполітики. Через це оформлення окремих відстрочок у «Резерв+» буде тимчасово недоступне. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Кілька діб у «Резерв+» не можна буде оформити відстрочку, пов’язану з інвалідністю – власною, дітей або батьків. Повторний вхід не відновить доступ до цих послуг під час технічних робіт. Будь ласка, залишайтеся у своєму акаунті й не виходьте із застосунку для повторного входу», – йдеться у повідомленні.

Міноборони пояснило, що якщо інформація про інвалідність або відстрочку вже відображається в електронному військово-обліковому документі, вона збережеться.

«Про відновлення роботи повідомимо окремо – орієнтовно 4 жовтня після 16:00. Перепрошуємо за тимчасові незручності», – додається у заяві.

Нагадаємо, що військовозобов’язані з чинною відстрочкою можуть змінити підставу для її отримання через ЦНАП. Поки комісія ТЦК розглядає заяву, попередня відстрочка продовжує діяти.

До слова, у мережі поширюють «розшифровку» кольорових позначок у «Резерв+», однак їхнє значення відрізняється від пояснення самого застосунку. Зокрема, червона стрічка не означає автоматичної передачі штрафу до виконавчої служби.