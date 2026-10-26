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59-та штурмова бригада повернеться із Сил безпілотних систем до Сухопутних військ

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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59-та штурмова бригада повернеться із Сил безпілотних систем до Сухопутних військ
59-ту окрему штурмову бригаду планують повернути до складу Сухопутних військ ЗСУ
Фото: hromadske

Підрозділ планують передати до складу 9-го армійського корпусу, який обороняє Покровський напрямок

59-ту окрему штурмову бригаду безпілотних систем імені Якова Гандзюка повертають до складу Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на hromadske, якому відповідну інформацію підтвердили троє співрозмовників у Силах оборони.

До кінця 2024 року бригада належала до Сухопутних військ. Після того як її колишній командир Вадим Сухаревський очолив новостворені Сили безпілотних систем, підрозділ переформатували та передали до їхнього складу.

Майже два роки 59-та бригада залишалася єдиним піхотним з'єднанням у СБС із власною ділянкою фронту. За словами одного з джерел видання, повернення до Сухопутних військ має усунути цю організаційну невідповідність.

За інформацією співрозмовників hromadske, підрозділ увійде до складу 9-го армійського корпусу, який тримає оборону на Покровському напрямку.

Наразі бригада вже виконує бойові завдання у смузі відповідальності корпусу та перебуває в його оперативному підпорядкуванні. Після переведення вона має перейти до штатного складу цього з'єднання.

Водночас «Українська правда» повідомляє, що командир 59-ї бригади згодом також може перейти до управління 9-го армійського корпусу. Двоє джерел видання в Силах оборони назвали повернення підрозділу до Сухопутних військ закономірним рішенням.

Сам корпус наразі залишається без постійного командира після звільнення з посади бригадного генерала Олександра Тарнавського. Тимчасово його очолює Максим Марченко, колишній керівник Одеської ОВА та екскомандир тактичного угруповання військ «Покровськ».

Офіційного повідомлення про завершення переведення 59-ї бригади наразі немає.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про звільнення Олександра Тарнавського з військової служби в запас. Генерал очолював 9-й армійський корпус, а після його звільнення виконання обов'язків командира поклали на Максима Марченка.

Також раніше президент Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців 59-ї бригади, які за допомогою FPV-дрона збили російський ударний гелікоптер Ка-52.

Варто зазначити, що Сили безпілотних систем створили у 2024 році. Їхнім першим командувачем став Вадим Сухаревський, який раніше очолював 59-ту бригаду.

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Теги: Покровськ звільнення

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