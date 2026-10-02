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США готують біля Тайваню військовий крок, здатний розгнівати Китай – Bloomberg

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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США готують біля Тайваню військовий крок, здатний розгнівати Китай – Bloomberg
Комплекс NMESIS призначений для ураження кораблів протикорабельними ракетами
фото: Корпус морської піхоти США

Американські військові вперше планують розгорнути протикорабельний комплекс NMESIS лише за 110 км від Тайваню

Сполучені Штати наприкінці жовтня планують уперше розгорнути протикорабельний ракетний комплекс NMESIS на японському острові Йонаґуні, розташованому неподалік від Тайваню. Такий крок може викликати негативну реакцію Китаю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами поінформованого джерела агентства, систему NMESIS ВМС та Корпусу морської піхоти США планують перекинути на Йонаґуні під час двосторонніх американсько-японських навчань Keen Sword. Японські військові також можуть розгорнути на острові власні протикорабельні ракетні комплекси та зенітні ракетні системи. Це випливає із загального плану навчань, оприлюдненого 2 жовтня на офіційному сайті острова.

Йонаґуні розташований лише за 110 км на схід від Тайваню та є найближчою до нього територією під контролем Японії. Китай вважає Тайвань своєю територією.

Як зазначає Bloomberg, можливе розгортання ракетних комплексів та іншого військового обладнання на Йонаґуні стане кроком уперед порівняно з попередніми навчаннями на острові.

Дальність ураження американського комплексу NMESIS становить близько 185 км. За оцінкою агентства, це означає, що розміщена на Йонаґуні система зможе уражати кораблі в районі Тайваню.

Минулого року американські військові вже проводили на острові навчання з доставки вантажів. Тоді вони моделювали створення передової оперативної бази, яка може знадобитися в разі регіональної кризи. Пекін раніше негативно реагував на плани посилення військової присутності поблизу Тайваню.

Міністерство закордонних справ Китаю заявляло, що намір Японії з 2030 року постійно розмістити на Йонаґуні ракети класу «земля-повітря» може посилити регіональну напруженість і спровокувати військове протистояння. Китайські державні ЗМІ також критикували рішення США відправити комплекс NMESIS на Філіппіни для проведення військових навчань у 2025 році.

Навчання Keen Sword відбуваються раз на два роки та є одними з наймасштабніших спільних військових навчань США та Японії. Цього року маневри триватимуть з 19 до 29 жовтня на південному ланцюгу японських островів. За даними Bloomberg, Вашингтон і Токіо прагнуть зробити підготовку реалістичнішою на випадок можливої регіональної кризи, зокрема спроби Китаю захопити Тайвань.

Нагадаємо, 24 вересня лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом закликав Вашингтон виступити проти незалежності Тайваню. 

Раніше видання Reuters повідомляло, що американські посадовці вважають малоймовірним початок війни між Китаєм і Тайванем до 2028 року. Серед причин називали проблеми з підготовкою китайських збройних сил: антикорупційна кампанія Комуністичної партії Китаю та кадрові чистки серед військового керівництва сповільнили досягнення необхідного рівня готовності.

Ще одним фактором можуть стати президентські вибори на Тайвані у 2028 році. Пекін може чекати на їхні результати, розраховуючи на прихід до влади політичної сили, більш прихильної до зближення з Китаєм. Водночас американські посадовці не виключають силового сценарію після 2028 року. Китай продовжує готуватися до потенційного конфлікту та, за оцінкою американської сторони, вивчає досвід війни в Україні й інших сучасних воєн.

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Теги: США Японія військові навчання Китай зброя озброєння ракета Тайвань

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