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    Політика

    У Дрогобичі на виборах мера перемагає Кучма

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    У Дрогобичі на виборах мера перемагає Тарас Кучма - У Дрогобичі на виборах мера перемагає Кучма
    У Дрогобичі на виборах мера перемагає Тарас Кучма

    За даними соціологів, 39,5% опитаних на дільницях проголосували за Тараса Кучму

    На виборах мера Дрогобича лідирує чинний глава міста Тарас Кучма.

    Такі дані перших екзит-полів виборів на місцевого голову Дрогобицької ОТГ оприлюднила соціологічна група «Рейтинг».

    За даними соціологів, 39,5% опитаних на дільницях проголосували за Тараса Кучму.

    Найбільші шанси у другий тур є у самовисуванця Андрія Веселого, за якого проголосували 25,9% опитаних дрогобиччан.

    Близький до виходу у другий тур також кандидат від «Європейської Солідарності» Михайло Задорожний, якому соціологи прогнозують підтримку 18.3% виборців.

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    Опитування проходило на виході з 40 виборчих дільниць. Виборчі дільниці для опитування
    відбиралися випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Кількість опитаних: 3194 респондентів

    Респонденти на дільницях відбиралися відповідно до кроку, який був незмінним протягом усього
    дня виборів.

    Опитування відбувалося анонімно, респонденти самостійно заповнювали анкети (бюлетені) і
    опускали їх у спеціально виготовлені скриньки.

    Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,7%

    вибори Львівщина рейтинг
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