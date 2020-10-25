У Дрогобичі на виборах мера перемагає Кучма
За даними соціологів, 39,5% опитаних на дільницях проголосували за Тараса Кучму
На виборах мера Дрогобича лідирує чинний глава міста Тарас Кучма.
Такі дані перших екзит-полів виборів на місцевого голову Дрогобицької ОТГ оприлюднила соціологічна група «Рейтинг».
За даними соціологів, 39,5% опитаних на дільницях проголосували за Тараса Кучму.
Найбільші шанси у другий тур є у самовисуванця Андрія Веселого, за якого проголосували 25,9% опитаних дрогобиччан.
Близький до виходу у другий тур також кандидат від «Європейської Солідарності» Михайло Задорожний, якому соціологи прогнозують підтримку 18.3% виборців.
Опитування проходило на виході з 40 виборчих дільниць. Виборчі дільниці для опитування
відбиралися випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Кількість опитаних: 3194 респондентів
Респонденти на дільницях відбиралися відповідно до кроку, який був незмінним протягом усього
дня виборів.
Опитування відбувалося анонімно, респонденти самостійно заповнювали анкети (бюлетені) і
опускали їх у спеціально виготовлені скриньки.
Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,7%