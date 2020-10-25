Оголошено результати екзит-полу виборів мера Черкас
Лідирує Анатолій Бондаренко
Сьогодні стали відомі результати екзит-полу на місцевих виборах в Черкасах.
Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу «Україна 24» та програми «Свобода слова Савіка Шустера».
У Анатолія Бондаренка – 32,6%,
У Віктора Євпака – 19,8%,
У Віталія Ільченка – 17,8%.
Лідирує Анатолій Бондаренко
За посаду голови міста борються:
- Анатолій Бондаренко – «За майбутнє», чинний мер
- Віталій Ільченко – «Слуга народу»,
- Віктор Євпак – «Голос»,
- Юлія Погостінська – «ОПЗЖ»,
- Владислав Пустовар – «Черкащани»,
- Сергій Кудактін – «Європейська Солідарність»,
- Сергій Воронов – ВО «Свобода»,
- Валерій Макеєв – «Пропозиція»,
- Павло Філіпенко – «Перемога Пальчевського».
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