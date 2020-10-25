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    Оголошено результати екзит-полу виборів мера Черкас

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    Оголошено результати екзит-полу виборів мера Черкас

    Лідирує Анатолій Бондаренко

    Сьогодні стали відомі результати екзит-полу на місцевих виборах в Черкасах. 

    Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу «Україна 24» та програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    У Анатолія Бондаренка – 32,6%,

    У Віктора Євпака – 19,8%,

    У Віталія Ільченка – 17,8%.

    Лідирує Анатолій Бондаренко
    Лідирує Анатолій Бондаренко

    За посаду голови міста борються:

    • Анатолій Бондаренко – «За майбутнє», чинний мер
    • Віталій Ільченко – «Слуга народу»,
    • Віктор Євпак – «Голос»,
    • Юлія Погостінська – «ОПЗЖ»,
    • Владислав Пустовар – «Черкащани»,
    • Сергій Кудактін – «Європейська Солідарність»,
    • Сергій Воронов – ВО «Свобода»,
    • Валерій Макеєв – «Пропозиція»,
    • Павло Філіпенко – «Перемога Пальчевського».

    Читайте також: хто перемагає на виборах мерів міст: дані екзит-полів.

    Європейська солідарність вибори Свобода місцева влада мер Україна міст
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