Вибори в Маріуполі виграє чинний мер – екзит-пол



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Вибори в Маріуполі виграє Вадим Бойченко

Вадим Бойченко набрав 68,1% голосів, згідног екзит-полу

На виборах міського голови Маріуполя (Донецька обл.) лідирує чинний мер міста Вадим Бойченко, за якого проголосували 68,1% виборців.

Про це свідчать результати екзит-полу групи «Рейтинг».

На другому місці з 22,8% голосів йде представник партії «ОПЗЖ» Володимир Клименко, на третьому – самовисуванка Лідія Муглі – 4,4%.

Решта кандидатів набрали менше 1,5% голосів виборців.

Соціологічна група «Рейтинг» провела екзит-пол на виборах мера і міськради Маріуполя, який проводився на 50 виборчих дільницях міста. Кількість опитаних – 4 257. Помилка вибірки не перевищує 1,5%.

За даними опитування «України 24» та «Студії Савіка Шустера», вибори в Маріуполі виграє чинний мер.

Рейтинг кандидатів виглядає так:

Вадим Бойченко, «Блок Вадима Бойченка« 69,05%

Володимир Клименко, Опозиційна платформа – за життя« 23,71%

Лідія Муглі, самовисування 4,05%

Юлія Башкірова, «За майбутнє« 2,00%

Михайло Клюєв, «Наш край« 1,19%.

Нагадаємо, сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.