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    Політика

    Вибори в Маріуполі виграє чинний мер – екзит-пол

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    Вибори в Маріуполі виграє Вадим Бойченко - Вибори в Маріуполі виграє чинний мер – екзит-пол
    Вибори в Маріуполі виграє Вадим Бойченко

    Вадим Бойченко набрав 68,1% голосів, згідног екзит-полу

    На виборах міського голови Маріуполя (Донецька обл.) лідирує чинний мер міста Вадим Бойченко, за якого проголосували 68,1% виборців.

    Про це свідчать результати екзит-полу групи «Рейтинг».

    На другому місці з 22,8% голосів йде представник партії «ОПЗЖ» Володимир Клименко, на третьому – самовисуванка Лідія Муглі – 4,4%.

    Решта кандидатів набрали менше 1,5% голосів виборців.

    Соціологічна група «Рейтинг» провела екзит-пол на виборах мера і міськради Маріуполя, який проводився на 50 виборчих дільницях міста. Кількість опитаних – 4 257. Помилка вибірки не перевищує 1,5%.

    За даними опитування «України 24» та «Студії Савіка Шустера», вибори в Маріуполі виграє чинний мер.

    Рейтинг кандидатів виглядає так:

    • Вадим Бойченко, «Блок Вадима Бойченка« 69,05%
    • Володимир Клименко, Опозиційна платформа – за життя« 23,71%
    • Лідія Муглі, самовисування 4,05%
    • Юлія Башкірова, «За майбутнє« 2,00%
    • Михайло Клюєв, «Наш край« 1,19%.

    Нагадаємо, сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

    Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

    На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. 

    вибори рейтинг партії мер Наш край За майбутнє
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