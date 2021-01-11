Баден-Баден, Буковель, Оман, Мальдіви. Гід новорічними локаціями українських президентів

У «Синьогорі» Ющенко та Порошенко відпочивали з родинами, а Янукович – з Литвином

Поява на новорічні свята президента Володимира Зеленського на гірськолижному курорті у Буковелі внесла елемент публічності в традиції новорічних відпусток глави держави. Володимир Олександрович на різдвяні свята дозволяв робити з собою селфі і, за деякими даними, заважав кататись лижникам,

Очевидно, завдяки досвіду, отриманому в шоу-бізнесі, президент почувався на людях досить упевнено, в той час, як його попередники переважно намагалися усамітнитися на свята з родинами.

Резиденція «Синьогора», де цьогоріч відпочиває президент

Новорічний відпочинок президента завжди залишався у центрі уваги громадськості і засобів масової інформації і траплялося, що журналісти проводили справжні спецоперації для того, аби дізнатися деталі. Можна помітити, що найбільш неоднозначно в суспільстві сприймалися новорічні поїздки глави держави за кордон. Це на власному досвіді відчули і Кучма, і Янукович, і, власне, сам Зеленський. Попри те, всі троє були спіймані на спробах таємно покинути країну, жоден чомусь не захотів учитись на помилках попередників.

Закордонні вояжі і скандали

30 грудня 2003 року президент Кучма отримав ексклюзивний новорічний подарунок: Конституційний суд дозволив йому балотуватися на третій термін. Суд обґрунтував це рішення тим, що оскільки нову Конституцію України було ухвалено 1996 року, то першим терміном президентства слід вважати той, що почався після виборів 1999 року. Однак політична ситуація не була сприятливою для глави держави, чий рейтинг похитнуло зникнення журналіста Георгія Гонгадзе та скандал із поставкою «Кольчуг» до Іраку.

Певно, щоб поправити здоровʼя, в перші дні 2004-го Кучма вирушив до Німеччини, де українські журналісти знайшли його разом з родиною у гірському містечку Шварцвальді поблизу Баден-Бадена, в готельному комплексі, який складається з палацу-готелю «Бюлерхьое» і приватної лікарні «Макс Грюндіг Клінік». Особливу пікантність ситуації додавало те, що крило готелю було зарезервоване на імʼя глави Держуправління справами Ігоря Бакая, який відмовився повідомити, з яких джерел було сплачене перебування Кучми з родиною вартістю близько $60 тис. Рік, що так невдало починався, так і закінчився для фігурантів цього скандалу: Кучма втратив посаду, а Бакая було оголошено в розшук спочатку Україною, а потім і Росією, врешті-решт там його було заарештовано, а в минулому році і засуджено за звинуваченням у шахрайстві.

Про деталі зустрічі нового 2018 року президентом Петром Порошенком українці досить оперативно довідались з розслідування програми «Схеми». В сюжеті під назвою під назвою «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента» журналісти розповіли про неафішовану новорічну поїздку президента України Петра Порошенка у відпустку на Мальдіви. Згідно з розслідуванням, неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня разом з перельотом загалом коштував не менше ніж $500 тис, крім того журналісти програми припустили, що президент України зі своїми супутниками міг літати на острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль. Розслідування обставин поїздки триває і досі, в липні Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому керівнику військової частини Державної прикордонної служби за вказівку пропустити через держкордон Порошенка та членів його родини «поза існуючим пунктом пропуску».

Варто згадати, що Петро Порошенко у підсумку задекларував гроші, витрачені на приватну поїздку та різдвяний відпочинок на Мальдівах, вказавши їх джерелом власні кошти. Свого часу Миколі Томенку та іншим народним депутатам так і не вдалося дізнатися про джерела фінансування відпочинку Кучми у Німеччині: у відповідь на запити законодавців голова Адміністрації президента Віктор Медведчук обіцяв їх опублікувати в квітні 2005 року (тобто уже після складання Кучмою президентських повноважень).

Щоб пояснити мету поїздки президента до Оману, довелось влаштувати незаплановану зустріч з місцевим чиновником

Володимир Зеленський, який максимально ефективно відпрацював мальдівську тему у виступах «95 кварталу», сам досить скоро наступив на ці ж граблі. Щойно обраний президент у перші дні 2020 року необачно відвідав Султанат Оман. Фото президента на відпочинку в апартаментах вартістю $1,2 тис на добу блискавично були розтиражовані в ЗМІ і стали абсолютною несподіванкою для Офісу президента, у речників якого не виявилося жодної правдоподібної версії щодо того, за чий кошт та з якою метою верховний головнокомандувач непублічно відбув на Аравійський півострів. Правда, 6 січня прес-служба повідомила, що Зеленський обговорив «залучення інвестицій в Україну» з виконавчим президентом державного генерального резервного фонду Султанату Оману Абдулсаламом аль-Муршидом, попри те, що проведення такої зустрічі раніше ніде не анонсувалось.

«Синьогора» обʼєднує президентів

Що ж стосується тих випадків, коли глава держави збирався провести відпустку в Україні, то, як правило, господарі Банкової зупинялися у тій самій резиденції «Синьогора», у якій зараз перебуває чинний президент. Виняток склав Леонід Кравчук, який їздив на відпочинок або до Трускавця, або до кримської резиденції у Форосі. Правда, цьому є й логічне пояснення: «Синьогору» взялися розбудовувати вже його наступники. Первісно резиденція припала до душі Леоніду Кучмі, при якому її капітально переробили, пристосувавши до смаків глави держави. Для цього в 2002 році, за даними «Української правди», пансіонат, що раніше знаходився на балансі ВАТ «Івано-Франківськгазу», а також приблизно третину лісів Солотвинського лісгоспу було передано до Державного управління справами, а коштами Львівської залізниці тут було проведено капітальний ремонт.

В холі резиденції після ремонту

У 2005-му на хвилі помаранчевої революції Ющенко спочатку обіцяв «Синьогору» продати, але згодом передумав. Вже новий 2007-й рік Ющенко сам зустрічав у цій резиденції разом зі своєю дружиною Катериною та трьома молодшими дітьми. 2 січня до президентської сімʼї на Івано-Франківщину приїхав і кум українського лідера – президент Грузії Михайло Саакашвілі із дружиною Сандрою Руловс. Ще одним гостем Ющенка в цій резиденції став французький актор Жерар Депардьє. До речі, з відставкою Ющенка було порушено справу проти ексдиректора «Синьогори» Михайла Кучера за будівництво сауни на суму понад 1,18 млн грн, які були виділені на ремонт сусіднього з резиденцією пансіонату, пошкодженого паводком 2008 року.

Віктор Ющенко спочатку хотів продати «Синьогору», проте згодом передумав

2011 рік в «Синьогорі» вже стрічав новообраний президент Віктор Янукович. Він приїхав у резиденцію без дружини, але в супроводі спікера парламенту Володимира Литвина. Напередодні в резиденції було проведено ремонтні роботи вартістю 33 млн грн, виділених Держуправлінням справами без жодного конкурсу.

Вже за рік припинилися і екскурсії, що влаштовувалися територією резиденції за президентства Ющенка. За даними Громадського, наприкінці 2012 року «Синьогора» стала повністю закритим для сторонніх обʼєктом після того, як Віктор Янукович вирішив провести там близько 10 днів – від Нового року до Різдва. Із 2014 року резиденцію знову можна відвідати із екскурсійною програмою, а також оздоровитися на базі відпочинку.

Відвідував «Синьогору» під час свого президентства і Петро Порошенко. Зокрема, він разом з дружиною Мариною зустрічав тут останній за своєї каденції новий 2019 рік.

Сьогоднішній відпочинок Зеленського вже став предметом гострої критики. Зокрема, колишній народний депутат Борислав Береза звертає увагу на те, що в Україні досі не закуплено достатньої кількості протикоронавірусних препаратів і вакцинація не почалася у загальнонаціональному масштабі. Береза не погоджується з твердженнями Офісу президента, буцімто основні партії вакцин закупили провідні держави континенту і вказує, що масова вакцинація вже почалася навіть у Албанії. «Може причина в тому, що в Албанії думають про все заздалегідь і вирішують проблеми одразу після їх виникнення, а у нас некомпетентні мерзотники у владі, які сприймають владу, як можливість особистого збагачення? Або причина в тому, що керівництво Албанії не каталося на лижах в Буковелі, а добувало вакцину для своїх громадян? А може і те і інше? У будь-якому випадку, вони точно не пропадуть», – пише він.

Микола Поліщук, для «Главкома»