Зеленський і Санду зустрінуться без журналістів

В Україні з 8 січня оголошено посилений карантин, тому зустріч президентів транслюватимуть онлайн

Президентка Молдови приїде до України 12 січня

Завтрашні заходи за участю Президентів України і Молдови Володимира Зеленського та Майї Санду у Києві відбудуться без участі ЗМІ. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що 12 січня об 11:00 відбудеться офіційна церемонія зустрічі Зеленського і Санду, о 13:00 – церемонія підписання двосторонніх документів, о 13:10 – заяви президентів.

«Офіс президента України заздалегідь перепрошує, однак у зв’язку з запровадженням в Україні з 8 січня 2021 року посилених протиепідемічних заходів вказані події відбудуться без участі журналістів і транслюватимуться онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу Глави держави», ─ наголосили в Офісі президента.

Як повідомлялося, президентка Молдови Майя Санду їде до Києва підписати низку документів.

24 грудня відбулася інавгурація Санду. На церемонію вона вдягнула скромну сукню блакитного кольору, а також звернулася до громадян українською мовою. Під час урочистих заходів жителі країни освистали колишнього президента Молдови Ігоря Додона.

Нагадаємо, Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови за підсумками підрахунку 100% голосів виборців. Її підтримали 57,72% жителів країни. Президент України Володимир Зеленський зізнався у симпатіях новій президентці Молдови.

Санду заявила, що країна потребує повної зміни влади, і для цього необхідні дострокові парламентські вибори. Вона також звинуватила Ігоря Додона в спробі узурпувати владу.