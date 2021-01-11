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    Конгрес США опублікував резолюцію про імпічмент Трампа

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    Трамп своїми діями показав, що&nbsp;він залишиться &laquo;загрозою національній безпеці, демократії і&nbsp;Конституції&raquo;, - конгресмени - Конгрес США опублікував резолюцію про імпічмент Трампа
    Трамп своїми діями показав, що він залишиться «загрозою національній безпеці, демократії і Конституції», - конгресмени
    Фото з відкритих джерел

    Питання про імпічмент буде розглянуто 13 і 14 січня

    Палата представників Конгресу США опублікувала текст резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа. Телеканалом CNN оприлюднив документ.

    Зазначається, що у тексті резолюції міститься звинувачення Трампа у підбурюванні до заколоту.

    «Президент Трамп поставив під серйозну загрозу безпеку Сполучених Штатів і урядові інститути», ─ йдеться у резолюції.

    На думку конгресменів, Трамп своїми діями показав, що він залишиться «загрозою національній безпеці, демократії і Конституції».

    Питання про імпічмент буде розглянуто 13 і 14 січня.

    Повноваження Трампа, як президента США, закінчуються 20 січня. Якщо до цього часу палата представників оголосить йому імпічмент, а сенат затвердить це рішення, то він більше ніколи не зможе брати участь у виборах глави держави.

    Нагадаємо, у 2019 році палата представників вже оголошувала Трампу імпічмент. Причиною старту процедури послужила телефонна розмова Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. У заяві пресслужби американської адміністрації тоді було зазначено (у відповідь на вимоги), що «президент Дональд Трамп опублікував розсекречену, нередаговану стенограму телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським від 25 липня 2019 року».

    Тоді рішення щодо імпічменту не підтримав сенат, тому Трамп залишився на своїй посаді.

    Після заворушень у Вашингтоні 6 січня, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.

    За останніми даними, у США завели 25 справ про внутрішній тероризм після заворушень у Вашингтоні і штурму Капітолію.

    За інформацією ЗМІ, чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовився від ідеї балотуватися у президенти США у 2024 році.

    Зазначимо, зараз Трамп готується до імпічменту і шукає захисників для судового процесу.

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      Теги: ЗМІ США Дональд Трамп імпічмент президент
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