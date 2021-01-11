Конгрес США опублікував резолюцію про імпічмент Трампа

Трамп своїми діями показав, що він залишиться «загрозою національній безпеці, демократії і Конституції», - конгресмени

Питання про імпічмент буде розглянуто 13 і 14 січня

Палата представників Конгресу США опублікувала текст резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа. Телеканалом CNN оприлюднив документ.

Зазначається, що у тексті резолюції міститься звинувачення Трампа у підбурюванні до заколоту.

«Президент Трамп поставив під серйозну загрозу безпеку Сполучених Штатів і урядові інститути», ─ йдеться у резолюції.

На думку конгресменів, Трамп своїми діями показав, що він залишиться «загрозою національній безпеці, демократії і Конституції».

Питання про імпічмент буде розглянуто 13 і 14 січня.

Повноваження Трампа, як президента США, закінчуються 20 січня. Якщо до цього часу палата представників оголосить йому імпічмент, а сенат затвердить це рішення, то він більше ніколи не зможе брати участь у виборах глави держави.

Нагадаємо, у 2019 році палата представників вже оголошувала Трампу імпічмент. Причиною старту процедури послужила телефонна розмова Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. У заяві пресслужби американської адміністрації тоді було зазначено (у відповідь на вимоги), що «президент Дональд Трамп опублікував розсекречену, нередаговану стенограму телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським від 25 липня 2019 року».

Тоді рішення щодо імпічменту не підтримав сенат, тому Трамп залишився на своїй посаді.

Після заворушень у Вашингтоні 6 січня, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.

За останніми даними, у США завели 25 справ про внутрішній тероризм після заворушень у Вашингтоні і штурму Капітолію.

За інформацією ЗМІ, чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовився від ідеї балотуватися у президенти США у 2024 році.

Зазначимо, зараз Трамп готується до імпічменту і шукає захисників для судового процесу.