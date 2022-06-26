У Києві діють агенти ЦРУ: допомагають українцям з розвідданими – The New York Times

В Україні працює мережа командос НАТО

Американські журналісти дізналися зі своїх джерел, що спецагенти ЦРУ в Києві передають українському керівництву чутливу інформацію західних шпигунів, а по всій Україні діє підпільна мережа спецпризначенців із різних країн НАТО. Про це пише The New York Times з посиланням на слова кількох неназваних високопосадовців США та країн Європи

У Києві діє низка агентів Центрального розвідувального управління США, яке передають надзвичайно таємні дані американської розвідки безпосередньо до українського військово-політичного керівництва.

Американські посадовці свідомі того, що присутність цих агентів у Києві відома російським спецслужбам.

Водночас ці спецагенти є фахівцями з протидії тероризму та організацією підпільної боротьби в країнах, на кшталт Іраку чи Афганістану. За словами ветерана ЦРУ й колишнього заступника директора Розвідувального управління Пентагону Дагласа Вайза, українці потребують експертизи в конвеційній сухопутній військовій тактиці проти регулярної армії, а не експертів з ведення партизанської боротьби, як це було в Афганістані.

Кілька десятків бійців сил спеціальних операцій (командос) різних країн НАТО продовжують діяти всередині України, в тому числі з Великої Британії, Литви, Канади й Франції. Деякі з них постійно перебувають в Україні, а частина здійснюють ротацію, виїжджаючи за кордон та повертаючись до України періодично.

За словами трьох американських посадовців, ця мережа спецагентів займається координацією маршрутів перевезення західного озброєння від кордонів України до передових підрозділів, а також тренуванням й інструктажем для українських військовослужбовців.

Ці командос погоджують свої дії також із координаційними центрами НАТО в Європі, в тому числі в Німеччині, Польщі й Франції.

Посадовці розповіли, що координаційний центр на військовій базі Рамштайн у Німеччині, до прикладу, відповідальний за супровід і допомогу українським Повітряним силам.

І європейські, й американські джерела New York Times повідомили, що командос не беруть участь у бойових діях на передовій, а допомагають порадами та розвідданими через засекречені канали зв’язку або на військових базах у глибокому тилу в Україні.

Водночас деякі військові офіцери, які співпрацювали із ЗСУ, висловили своє невдоволення стосовно того, як зараз відбувається навчання й інструктаж.

Один із високопосадовців попередньої президентської адміністрації США сказав, що ЗСУ втрачають сотню людей щодня через погану польову медицину. За його твердженням, українські військові не завжди можуть евакуювати поранених із поля бою.

На думку співрозмовника видання, уряд США міг би поділитися сучасними військовими інструментами домедичної допомоги та допомогти з налагодженням польових проміжних шпиталів, в яких поранених можуть стабілізувати для подальшої евакуації в тил.

Нещодавно кількох українських військових вивезли до Німеччини для навчання з військової медицини. Тренінги проводять офіцери «зелених беретів» США (сил спеціальних операцій).

Нагадаємо, раніше стало відомо, як США допомогли Україні на початку вторгнення.

Також повідомлялося, що США нададуть Україні секретні розвіддані.

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