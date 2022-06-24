Британська розвідка пояснила, чому Росія використовує пілотів-найманців «Вагнера»

РФ бракує професійно підготовлених пілотів

Росія використовує пілотів-найманців «Вагнера», оскільки має нестачу належно підготованого особового складу та бойові втрати. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Розвідка вважає, що використання відставних співробітників, які зараз працюють за контрактом з групою «Вагнера», вказує на те, що російські ВПС, ймовірно, щосили намагаються підтримати вторгнення в Україну з достатньою кількістю екіпажів. «Це, ймовірно, пов'язано з поєднанням недостатньої кількості відповідно підготовленого персоналу Росії та її бойових втрат», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що під час виконання своїх місій російський пілот використовував комерційні пристрої GPS, а не російське військове навігаційне обладнання.

«Це, ймовірно, вказує на те, що літаки пілотів «Вагнера» є старішими моделями Су-25, і що ВПС Росії не надають Вагнеру сучасне обладнання авіоніки», – зазначили у розвідці.

Нагадаємо, у небі над Донеччиною українські захисники збили російський винищувач Су-25.

Як повідомлялося, пілотом російського літака Су-25, якого 18 червня воїни 72-ї бригади збили під Світлодарськом, є майор ВКС РФ Андрій Володимирович Федорчуков, який на допиті зізнався, що є найманцем приватної військової компанії «Вагнер», та бере участь у вбивстві українців за зарплату найманця – 205 тис. руб. на місяць.