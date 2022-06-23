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    Події в Україні

    Зусилля рашистів захопити західну частину Донеччини безуспішні – британська розвідка

    Окупанти чинять дедалі більший тиск на Лисичансько-Сєвєродонецький напрямок - Зусилля рашистів захопити західну частину Донеччини безуспішні – британська розвідка
    Окупанти чинять дедалі більший тиск на Лисичансько-Сєвєродонецький напрямок
    фото з відкритих джерел

    Від 19 червня російські війська, ймовірно, просунулися на 5 км до міста Лисичанськ

    Російські загарбники підібралися дуже близько до Лисичанська, втім, їх зусилля щодо захоплення західної частини Донецької області залишаються безуспішними. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на військову розвідку.

    Від 19 червня російські війська, ймовірно, просунулися на 5 км до міста Лисичанськ.

    У розвідці зазначають, що деякі українські військові частини були вимушені відійти, щоб не потрапити в оточення, а окупанти змогли просунутися в цьому напрямку, ймовірно, через нещодавнє посилення підрозділів і велику концентрацію обстрілів.

    Російські війська також чинять дедалі більший тиск на Лисичансько-Сєвєродонецький напрям «своїм повзучим просуванням по околицях забудованих територій». Однак, вважають у розвідці, їх зусилля щодо глибшого оточення для захоплення західної частини Донецької області залишаються безуспішними.

    Нагадаємо, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна Донеччина Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Зусилля рашистів захопити західну частину Донеччини безуспішні – британська розвідка