Зусилля рашистів захопити західну частину Донеччини безуспішні – британська розвідка

Від 19 червня російські війська, ймовірно, просунулися на 5 км до міста Лисичанськ

Російські загарбники підібралися дуже близько до Лисичанська, втім, їх зусилля щодо захоплення західної частини Донецької області залишаються безуспішними. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на військову розвідку.

Від 19 червня російські війська, ймовірно, просунулися на 5 км до міста Лисичанськ.

У розвідці зазначають, що деякі українські військові частини були вимушені відійти, щоб не потрапити в оточення, а окупанти змогли просунутися в цьому напрямку, ймовірно, через нещодавнє посилення підрозділів і велику концентрацію обстрілів.

Російські війська також чинять дедалі більший тиск на Лисичансько-Сєвєродонецький напрям «своїм повзучим просуванням по околицях забудованих територій». Однак, вважають у розвідці, їх зусилля щодо глибшого оточення для захоплення західної частини Донецької області залишаються безуспішними.

Нагадаємо, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку.