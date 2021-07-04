Зеленський прокоментував програш української збірної

Україна встановила рекорд на Євро. Раніше вона жодного разу не виходила з групи

Жодна поразка не зламає Україну, заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував поразку української збірної у Євро-2020. Про це йдеться у повідомленні в Instagram глави української держави.

«Жодна поразка не зламає Україну! Біль мине, рани загояться, ми будемо достатньо сильними, щоб підвестися і йти далі! Нам прикро, боляче, але не соромно! Україна завершує цей турнір у топ-8 найсильніших команд Європи. Ми здобули кращий результат, ніж Франція, Німеччина, Нідерланди, Португалія та багато інших», - переконаний український президент.

«Ми маємо чудову молоду команду, яка отримала надважливий досвід і стала ще сильнішою. Ми маємо чудовий тренерський штаб, який став ще мудрішим. А отже, наші головні перемоги – попереду! Я вірю, що ми обов’язково проб’ємося на ЧС-2022 і попсуємо там нерви багатьом грандам світового футболу!», - додав він.

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«І найголовніше! Ми маємо найкращу на турнірі групу підтримки! «Україна, Україна!», що лунало в Амстердамі, Бухаресті, Глазго та Римі, було чути в Києві! І на всю Європу було чути «Україна, Україна!», що лунало у фан-секторах, пабах і на звичайних кухнях Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова, Донецька, Луганська, Сімферополя, Ялти і кожного куточка України!», - відзначив український лідер.

«Весь цей час ми були однією командою! Весь цей час – справді єдина Україна! Продовжуймо це! Завтра. Післязавтра. Завжди! Слава Україні!», - резюмував він.

Нагадаємо, українська команда дуже невдало розпочала гру. Вже на старті зустрічі пропустила від Гарі Кейна. Згодом гра вирівнялася, але початок другого тайму був нокаутуючим. Англійці забили тричі і зняли питання про переможця.