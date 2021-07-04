Вчені з'ясували, що людський мозок може «подорожувати в часі»

У мозку є внутрішній потік часу, на який неможливо вплинути ззовні

Вчені з Франції і Нідерландів з'ясували, що людський мозок може «подорожувати в часі». Про це свідчать дані дослідження, опубліковані в журналі Journal of Neuroscience.

За словами фахівців, у мозку є внутрішній потік часу, на який неможливо вплинути ззовні. Для перевірки своєї теорії учені вивчили мозок людей, хворих на лікарсько-стійку епілепсію, яким вже були потрібні інвазивні електродні імплантати.

Дослідники під'єднали спеціальні електроди до мозку людини, активізувавши так звані тимчасові клітини, які реагують на внутрішнє відчуття послідовності подій.

В кінцевому підсумку вдалося встановити, що орган вимірює епізодичні руху, за рахунок чого протягом часу фіксується в людській свідомості.

У зв'язку з цим вчені прийшли до висновку, що людина здатна на «подорожі в часі», але зробили висновок, що цей процес відрізняється від того, що показують у фільмах.

До слова, вчені з Австрії довели, що бактерії одного з відділів коров'ячого шлунка здатні переробляти пластик.