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    Вчені з'ясували, що людський мозок може «подорожувати в часі»

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    Вчені з'ясували, що людський мозок може &laquo;подорожувати в часі&raquo; - Вчені з'ясували, що людський мозок може «подорожувати в часі»
    Вчені з'ясували, що людський мозок може «подорожувати в часі»
    Фото: utsc.utoronto.ca

    У мозку є внутрішній потік часу, на який неможливо вплинути ззовні

    Вчені з Франції і Нідерландів з'ясували, що людський мозок може «подорожувати в часі». Про це свідчать дані дослідження, опубліковані в журналі Journal of Neuroscience.

    За словами фахівців, у мозку є внутрішній потік часу, на який неможливо вплинути ззовні. Для перевірки своєї теорії учені вивчили мозок людей, хворих на лікарсько-стійку епілепсію, яким вже були потрібні інвазивні електродні імплантати.

    Дослідники під'єднали спеціальні електроди до мозку людини, активізувавши так звані тимчасові клітини, які реагують на внутрішнє відчуття послідовності подій.

    В кінцевому підсумку вдалося встановити, що орган вимірює епізодичні руху, за рахунок чого протягом часу фіксується в людській свідомості.

    У зв'язку з цим вчені прийшли до висновку, що людина здатна на «подорожі в часі», але зробили висновок, що цей процес відрізняється від того, що показують у фільмах.

    До слова, вчені з Австрії довели, що бактерії одного з відділів коров'ячого шлунка здатні переробляти пластик.

    Теги: здоров'я наука час
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    Вчені з'ясували, що людський мозок може «подорожувати в часі»