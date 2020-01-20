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    Думки вголос

    Закон про дезінформацію: хтось у владі в своїх фантазіях сильно помилився країною

    • Леонід Швець

      Журналіст

    • Розсилка
    Закон про дезінформацію: хтось у владі в своїх фантазіях сильно помилився країною

    Інформаційний простір - це вільний ринок репутацій

    Мовою оригіналу

    Можно мучительно пытаться произвести впечатление настоящего национального лидера, и тут твой глава офиса, в развитие своего образа поручика Ржевского, размещает идиотский пост в фейсбуке: «Скукатища!» (орфография оригинала). Можно надеяться оседлать информационную ситуацию в стране, но у тебя пресс-секретарем работает Юля Мендель, а министром – Владимир Бородянский.

    Когда люди, неспособные элементарно наладить работу президентской пресс-службы и не превращать лишний раз главу государства и само государство в посмешище, берутся преобразовать болото украинских СМИ в прекрасное озеро, это даже забавно.

    О том, что власть хочет порегулировать информпространство, еще в прошлом году заявил тот же Бородянский, сообщив, что к разработке «закона о дезинформации» привлечены некие представители медиа-сообщества. Сейчас объявили, что законопроект готов, и предложили обсудить. Что ж, получите в порядке обсуждения.

    Зная ситуацию в так называемом медиа-сообществе, можно уверенно утверждать, что тут никто авторитетно не может представлять никого ни для кого. Разница в принципах и представлениях у медийщиков и отдельных редакций о том, что такое хорошо и что такое плохо, настолько бесконечна, насколько порой бесконечно взаимное неуважение «коллег». То, что кто-то берется разрабатывать для остальных некие общие правила, только подчеркивает неадекватность участников затеи.
    С адекватностью очевидные проблемы.

    Государство берется инициировать создание независимой общественной организации журналистов, которая будет определять, кто журналист, а кто нет, и раздавать средствам массовой информации «индексы доверия». Кто-то каким-то образом будет определять факты дезинформации, и на этом основании виновные получат возможность сесть за решетку на срок до семи лет.

    Собственно, никто не мешает государству инициировать что угодно, а обществу посылать государство с его тупыми инициативами куда угодно и спрашивать, какого черта оно занимается хренью за наши деньги, совсем не малые, как недавно выяснилось. Никому не запрещено собираться в любые кучки, называть себя совестью нации и малевать на картонках удостоверения соответствия и придумывать свои рейтинги доверия. Журналистам ли не знать цену всяким журнальным рейтингам. Любое собрание бабок на лавочках у подъезда занимается приблизительно тем же, и кто ж им запретит кому-то угодливо кланяться, а кому-то шипеть в спину. Но бабки не могут впаять вам срок из-за того, что ваш вид и поведение не соответствуют их представлениям о прекрасном, уходящим в брежневскую юность.
    Что касается дезинформации, вопрос очень простой. Если специально обученные службы видят признаки информационной операции, наносящей ущерб национальной безопасности, и находят нити, уходящие за границу, они просто выполняют свою работу: берут кого надо за какое надо место с соответствующими доказательствами для независимого суда.

    В остальных случаях информационное пространство – это свободный рынок репутаций. Здесь никто не застрахован от неумышленного вранья и эмоциональной невменяемости. Здесь ведутся на фейки, которые в 99% случаев совершенно безобидны. Здесь неумные люди пишут глупейшие тексты, здесь идут в ход смысловые провокации, на кого-то жестко наезжают, кому-то бесстыдно зализывают. И, слава богу, нет никакой инстанции, которая бы в этой дикой какофонии отделила зерна от плевел и агнцев от козлищ. Сами, ребята, только сами, взрослые люди, ответственные за собственное потребление глазами и ушами. Как в личной жизни: кто-то бережет свои отверстия и не подставляет их почем зря, а кому-то нравится везде, много и с кем попало.

    Если государство решило подменить якобы общественной и профессиональной самоорганизацией медийщиков импотенцию специальных служб, так и не нашедших за все годы войны законных причин пресечь вольготную работу в Украине прокремлевских СМИ, то это проблема государства и его отдельных представителей с конкретными именами. С них и спрос. А ввести под благим предлогом цензуру и прищучить борзых и недовольных не выйдет, это Украина. Кто-то в своих фантазиях сильно ошибся страной.

    Джерело: ініціатива «Свободу не спинити»

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЗМІ журналіст Юлія Мендель Володимир Бородянський
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