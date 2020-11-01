У Мукачеві поліцейський, який охороняв бюлетені, вистрілив собі у голову

Пораненого співробітника поліції госпіталізували, де його прооперували

Вогнепальне поранення виявилося не смертельним

У Мукачеві Закарпатської області 29-річний правоохоронець, який охороняв бюлетені в територіальній виборчій комісії, вистрілив у себе.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Зазначається, що вогнепальне поранення виявилося не смертельним.

Інцидент стався у неділю під час чергування на ТВК. Пораненого співробітника поліції госпіталізували, де його прооперували. Зараз його життю загрози немає.

«За вказаним фактом в поліції розпочали службову перевірку, в ході якої будуть встановлені всі причини та обставини події», – додали в поліції.

Як пише видання Mukachevo.net, 29-річний чоловік охороняв бюлетені та вистрілив собі в підборіддя, куля вийшла через носову частину. ЗМІ стверджують, що стан чоловіка тяжкий, але стабільний.

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