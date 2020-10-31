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    Політика

    19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська

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    <p>Наталія Королевська з сином Ростиславом Солодом</p> - 19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська

    Наталія Королевська з сином Ростиславом Солодом

    Син Наталії Королевської та Юрія Солода став депутатом від ОПЗЖ

    19-річний син народної депутатка від ОПЗЖ Наталії Королевської Ростислав Солод став депутатом міськради Краматорська від партії «Опозиційна платформа-За життя».

    Про це повідомляє місцеве видання Kramatorsk Post.

    Зазначається, що 30 жовтня Краматорська міська територіальна виборча комісія затвердила постанову з результатами виборів депутатів до Краматорської міської ради.

    Партія «Опозиційна платформа-За життя» взяла найбільшу кількість мандатів – 14.

    Серед тих, хто виграв вибори опинився і син депутатів від ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода.

    Солод народився в 2001 році, має загальну середню освіту, тимчасово не працює.

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    Також до міськради пройшли 12 кандидатів від партії «Команда Максима Єфімова «Наш Краматорськ», п’ять кандидатів від «Партії миру і розвитку», чотири від «Європейської солідарності», чотири від «Слуги народу» і три від «Парії Шарія».

    Нагадаємо, ЦВК визнала обраними 84 голів у 23 областях.

    Також у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

    До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні.

    вибори депутат місцева влада Донеччина політика Наталія Королевська Опозиційна платформа — За життя
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