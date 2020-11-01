ЦВК Грузії оприлюднила результати парламентських виборів

Найбільше голосів набрала партія «Грузинська мрія» – 48,15%

На парламентських виборах у Грузії перемагає партія «Грузинська мрія», яка набирає 48,15% голосів.

Про це за підсумками підрахунку 99,9% голосів повідомляє ЦВК Грузії.

«Грузинська мрія» набирає 48,15%, блок «ЄНР – Сила в єдності» експрезидента Михайла Саакашвілі набирає 27,13% голосів. Третій результат у партії «Європейська Грузія» – 3,78%.

Згідно з попередніми даними, до парламенту десятого скликання також проходять: «Лело для Грузії» – 3,16%; «Альянс патріотів Грузії» – 3,15%; «Нова Грузія - Стратегія Агмашенебелі» – 3,15%; «Гірчі» – 2,89%; «Громадянський рух - Алеко Елісашвілі» – 1,33%; «Лейбористська партія Грузії» – 1%.

Як відомо, 31 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори. Вони проходили за змішаною системою: 120 депутатів обиралися за пропорційною системою, а 30 - за мажоритарною. У боротьбі за 150 мандатів брали участь 48 партій і два блоки. Представництво в парламенті буде у всіх партій, які отримали більше 1% голосів.

Право голосу на виборах було у понад 3,5 млн громадян. Для них були відкриті понад 3,8 тис. ділянок для голосування. Явка на момент закриття дільниць склала 56,11%.

Саакашвілі після виборів заявив, що «Національний рух» і інші опозиційні групи отримали абсолютну більшість у Грузії. Експрезидент також заявив, що не прагне до посади прем'єр-міністра, але пообіцяв протистояти владі до кінця.

До слова, у неділю у центрі грузинської столиці Тбілісі почали збиратися прихильники опозиції, які не згодні з результатами парламентських виборів.