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    Політика

    У ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах

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    У ЦВК просять не плутати місцеві вибори з президентськими чи парламентськими - У ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах
    У ЦВК просять не плутати місцеві вибори з президентськими чи парламентськими

    У тервиборчкомів фізично нічим передати оперативні відомості в ЦВК, «хіба поштовими голубами»

    Центральна виборча комісія не публікує результати місцевих виборів, бо вони ще не встановлені, зараз триває прийняття документації у тервиборчкомах (ТВК).

    Про це написала у Facebook секретар ЦВК Олена Гатаулліна.

    «Як тільки ТВК встановлять результати, передадуть відомості до ЦВК по 200 постанові, тоді вони одразу з‘являться на сайті. Звинувачення ЦВК в приховуванні інформації, якої комісія немає, це абсурд, місцеві вибори проводять ТВК і саме вони володіють повним масивом інформації», – пояснила представниця ЦВК.

    Вона додала, в силу того, що система «Вибори» до рівня ТВК не розгорнута, вони не мають фізичної можливості передавати таку інформацію в режимі реального часу «і ніколи не мали». Тому не варто плутати місцеві вибори з президентськими чи парламентськими.

    «На національних виборах система «Вибори» є у ОВК (окружних виборчих комісіях, – ред.), коли вони приймають дільниці, вони одразу заносять дані до системи, там дані перевіряються і автоматично потрапляють на сервери ЦВК і в режимі реального часу відображаються для всіх бажаючих. У ТВК такої системи немає, вони приймають протоколи ДВК і їм фізично нічим передати відомості, хіба поштовими голубами», – резюмувала секретар ЦВК.

    До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні

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