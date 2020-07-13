Цього тижня Рада розгляне кандидатів на посади віце-прем’єра і глави АМКУ



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Кадрові питання Верховна Рада планує вирішувати у п'ятницю

«Слуга» назвала імена кандидатів, однак претендента на крісло глави НБУ поки немає

Верховна Рада цього тижня розглядатиме призначення віце-прем’єра з питань ОПК і голови Антимонопольного комітету. Імена кандидатів оприлюднила на своїй сторінці у Facebook заступниця голови фракції «Слуга народу» Галина Янченко.

«Цього тижня Верховна Рада розглядатиме низку кадрових питань. Зокрема, в середу Парламент може розглянути призначення віце-прем’єра з питань ОПК. На цю посаду розглядається Олег Уруський. Його президенту рекомендував Володимир Горбулін», — написала Янченко.

З її слів, у парламенті також може розглядатись кандидатка на посаду голови АМКУ.

«На цю посаду пропонують Ольгу Піщанську, першу заступницю голови АМКУ. В п’ятницю Верховна Рада імовірно розгляне кандидата на посаду НБУ. Кандидатура на цю посаду ще визначається. Прямо зараз президент представляє ці кандидатури на засіданні фракції «Слуга народу», — додала нардеп.

Раніше інший нардеп фракції «Слуга народу» Олександр Качура повідомив, що Зеленський презентував «слугам» кандидатів на голів Нацбанку і АМКУ.

Раніше повідомлялося, що сьогодні ввечері проходить засідання фракції «Слуга народу».

Разом з тим раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада може розглянути кадрові питання у п'ятницю, 17 липня. Зокрема, голову НБУ поки не обиратимуть, а обиратимуть віцепрем'єра з промисловості та голову Антимонопольного комітету.

Раніше «Главкому» повідомило високопоставлене джерело в уряді, що віцепрем’єром із оборонно-промислового комплексу (ОПК) – главою нового Міністерства ОПК може стати колишній голова Державного космічного агентства України Олег Уруський. Нині він очільник приватної компанії «Прогрестех-Україна», за якою стоять росіяни.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

У Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.