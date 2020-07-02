Комітет Ради підтримав звільнення голови Антимонопольного комітету



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Глава Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв Фото: Главком

1 липня Юрій Терентьєв написав заяву про відставку, проте вже сьогодні відкликав її

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує парламенту звільнити главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

«Рекомендувати Верховній раді відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України звільнити Терентьєва Юрія Олександровича з посади голови Антимонопольного комітету України за власним бажанням у зв’язку з поданою ним заявою», - вказано у висновку комітету.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв написав заяву про відставку, проте вже сьогодні відкликав її.

До слова, 1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням через політичний тиск.

Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.

Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

Разом з тим ринок валюти вже відреагував на заяву про відставку голови Нацбанку. 2 липня відставка Смолія спровокувала стрибок курсу валют. Курс долара на продаж зріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар у порівнянні з попереднім робочим днем.

Рада розгляне відставку Смолія завтра пообіді.