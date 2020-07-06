Антимонопольний комітет отримав тимчасову очільницю



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Ольга Піщанська була призначена на посаду першого заступника голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого указом президента України від 2 вересня 2019 року

Ольга Піщанська відсьогодні, 6 липня, починає виконувати обов'язки голови АМКУ

Перша заступниця голови Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська відсьогодні, 6 липня, починає виконувати обов'язки голови АМКУ. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

На сайті комітету зазначається, що Піщанська була призначена на посаду першого заступника голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого указом президента України від 2 вересня 2019 року. До цього вона обіймала посаду комерційного директора ТОВ «СТЕМ Інжиніринг».

З грудня 2016 року по серпень 2019 року Піщанська працювала директором ТОВ «Закупівельні рішення».

Піщанська у 1997 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю промислове та цивільне будівництво, а у 2001 році здобула ступінь магістра економіки підприємництва у Київському національному економічному університеті.

Як повідомлялося, 3 липня Верховна Рада звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України.

2 липня Комітет з питань економічного розвитку ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді звільнити Терентьєва.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв написав заяву про відставку, проте вже наступного дня ніби відкликав її.

Також зазначимо, що 3 липня під час позачергового засідання парламенту нардепи відправили у відставку голову НБУ Якова Смолія. Відставку очільника НБУ підтримало 286 нардепів.

Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. Сьогодні, 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.