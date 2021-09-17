У Росії стартували вибори із гучного скандалу: викрито подвійне життя глави МЗС Лаврова (відео)

Перед виборами росіяни масово заявляли, що не підуть голосувати

Поки росіяни готувалися до виборів, стало відомо, що глава МЗС Лавров має коханку та спонсора

У Росії стартували триденні вибори в Державну Думу, які пройдуть з 17 по 19 вересня. Перші виборчі дільниці о 8 годині ранку за місцевим часом (23:00 за Києвом) відкрилися на Чукотці і Камчатці. Про це пише «Лента.ру».

Центрвиборчком зареєстрував для участі у виборах до Держдуми списки 14 партій, в складі яких у цілому 3812 кандидатів. У 39 регіонах пройдуть вибори законодавчих зборів, а в дев'яти регіонах – прямі вибори голів регіонів. Ще в трьох суб'єктах за губернаторів проголосують члени парламенту.

А напередодні старту виборів у РФ російські журналісти опублікували резонансне розслідування, у якому стверджують, що у міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова майже 20 років є коханка, яка впливає на справи МЗС РФ, а сам чиновник живе за рахунок олігарха Олега Дерипаски.

Коханка Лаврова нібито має великий вплив в МЗС РФ. Через неї навіть звільнили кількох чиновників. Таємна «дружина» Лаврова з родичами часто супроводжують його під час міжнародних офіційних візитів за кордон: вони подорожують із російською делегацією за державний рахунок і вказують метою своїх візитів дипломатичні зустрічі.

Нагадаємо, бойовики самопроголошеної «республіки» на окупованій Росією частині Донбасу хочуть запустити безкоштовні залізничні перевезення. Це зробили для того, щоб жителі окупованих територій голосували на російських виборах до Держдуми.

Також скандальний російський політик, лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський потрапив у скандал під час передвиборних дебатів.

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