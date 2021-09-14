Окупанти запустять безплатні потяги для охочих проголосувати на виборах до Держдуми

Самі ж росіяни масово відмовляються йти на вибори

Із ОРДЛО на кордон із Росією залізницею планують підвозити «виборців»

Бойовики самопроголошеної «республіки» на окупованій Росією частині Донбасу хочуть запустити безкоштовні залізничні перевезення. Це зробили для того, щоб жителі окупованих територій голосували на російських виборах до Держдуми. Про це пишуть «Новости Донбасса».

Причому скористатись «можливістю» зможуть тільки люди, які мають російські паспорти. Їх везтимуть у день виборів до кордонів із Росією.

«Жителі Ясинуватої, Макіївки, Харцизька, Зугреса, Іловайська, Амвросіївки, які не зареєстровані на дистанційне електронне голосування, можуть записатися на безкоштовний залізничний рейс в так званих місцевих інфоцентрах», – мовиться у повідомленні.

Причому курсування пасажирського поїзда №619/620 Ясинувата – Успенська – Ясинувата з 17 по 19 вересня тимчасово скасували.

До речі, правозахисник розповів, як жителів Донбасу масово повезуть в Росію на вибори.

Росіяни проявляють низьку активність та масово зізнаються, що не братимуть у виборах участі. Згідно з дослідженням Всеросійського центру громадської думки, заявили, що підуть голосувати – менше чверті населення Росії.

19 вересня 2021 року відбудуться вибори до Держдуми Росії. Щоб залучити жителів ОРДЛО, Кремль масово видавав їм російські паспорти.

Нагадаємо, результати голосування на «виборах» до Держдуми РФ в окупованому Криму і окремих районах Донецької та Луганської областей – юридично нікчемні. Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Тим часом віцеспікер Держдуми РФ закликав ліквідувати Україну.

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