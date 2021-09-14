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    Вибори у Держдуму. Жириновський загубив штани під час дебатів (відео)

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    Лідер російської ЛДПР Володимир Жириновський зганьбився у прямому ефірі - Вибори у Держдуму. Жириновський загубив штани під час дебатів (відео)
    Лідер російської ЛДПР Володимир Жириновський зганьбився у прямому ефірі
    скріншот з відео

    Жириновський накинувся з критикою на тих, хто «влаштував капіталізм» та втратив штани

    Скандальний російський політик, лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський потрапив у скандал під час передвиборних дебатів. У прямому ефірі він ледь не втратив штани.

    Під час виступу Жириновський накрив критикою тих, хто «влаштував капіталізм», зокрема й російського президента Путіна.

    «Всі урядові міністри, всі губернатори, вони, так би мовити, комуністи», – заявив Жириновський.

    У цей момент його промову перервав казус – у політика сповзли штани. Жириновський не замовк і трохи повільніше продовжив свій спіч, паралельно поправляючи одяг.

    Напередодні Жириновський приїхав на з'їзд партії трійкою коней. Коні лякалися та кілька разів зупинялися.

    Нагадаємо, Жириновський є фігурантом бази «Миротворець» за фінансування тероризму та найманства, передачу бойовикам озброєнь і військової техніки, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, замах на суверенітет і територіальну цілісність України.

    В Україні Жириновського, а також його соратників по ЛДПР – Олексія Діденка і Михайла Дегтярьова – звинувачують у фінансуванні тероризму. Слідство знайшло докази причетності Жириновського, Діденка і Дегтярьова до матеріальної допомоги бойовикам «ДНР» і «ЛНР». Навесні-влітку 2014 року в Москві троє обвинувачених відкрили збір коштів для терористичних угруповань, знайшли приміщення в російській столиці «для роботи представництва» бойовиків. Крім того, були отримані докази, що російські політики поставляли транспорт для бойовиків «Сомалі», і ця техніка застосовувалася в боях проти українських військових у районі Донецького аеропорту. Однак резонансний судовий процес проти одіозного російського політика зірвався через неявку на суд адвокатів.

    Теги: Росія ДНР вибори ЛНР Володимир Жириновський скандал
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    Вибори у Держдуму. Жириновський загубив штани під час дебатів (відео)