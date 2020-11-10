Оголошено переможця на виборах міського голови Білої Церкви

Геннадій Дикий знову став білоцерківським міським головою

Геннадій Дикий переобраний мером міста

На виборах міського голови Білої Церкви перемогу отримав чинний мер міста Геннадій Дикий. Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.

Згідно з оприлюдненими результатами, Дикий, який балотувався від партії «За майбутнє», отримав 57,58% голосів виборців (28436).

На другому місці Микола Бабенко (партія «Біла Церква разом») – 25,17% (12433).

Далі голоси розподілилися таким чином:

Дмитро Киришун («Слуга народу») – 4,55% (2247),

Олег Денисенко (ОПЗЖ) – 3,33% (1643),

Вадим Кошель («Свобода») – 3,05% (1506),

Андрій Король («Батьківщина») – 2,83% (1396),

Богдан Яременко («Удар») – 1,04% (515),

Павло Лаврусь («Демократична сокира») – 0,69% (339),

Денис Фридинський («Разом сила») – 0,3% (149).

Геннадій Дикий народився 31 березня 1969 року у м. Біла Церква.

У 1987-1989 роках служив в армії.

У 1994 році закінчив НТУ «Київський політехнічний інститут». У 1994-1995 роках працював експедитором в АПБФСУ «Житловик». У 1995-1997 роках працював начальником відділу постачання в АПБФСУ «Житловик».

У 1998 році заснував і по 15 листопада 2015 працював директором приватного підприємства «Будмаркет».

У 2015 році був обраний міським головою міста Біла Церква, набравши у другому турі 60,7% дійних голосів. На вибори йшов за підтримки партії «Самопоміч».

Нагадаємо, на виборах київського міського голови перемогу отримав чинний мер Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%. Про це оголосила Київська міська територіальна виборча комісія 6 листопада.

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