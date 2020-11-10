Оголошено переможця на виборах міського голови Білої Церкви
Геннадій Дикий переобраний мером міста
На виборах міського голови Білої Церкви перемогу отримав чинний мер міста Геннадій Дикий. Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.
Згідно з оприлюдненими результатами, Дикий, який балотувався від партії «За майбутнє», отримав 57,58% голосів виборців (28436).
На другому місці Микола Бабенко (партія «Біла Церква разом») – 25,17% (12433).
Далі голоси розподілилися таким чином:
- Дмитро Киришун («Слуга народу») – 4,55% (2247),
- Олег Денисенко (ОПЗЖ) – 3,33% (1643),
- Вадим Кошель («Свобода») – 3,05% (1506),
- Андрій Король («Батьківщина») – 2,83% (1396),
- Богдан Яременко («Удар») – 1,04% (515),
- Павло Лаврусь («Демократична сокира») – 0,69% (339),
- Денис Фридинський («Разом сила») – 0,3% (149).
Нагадаємо, на виборах київського міського голови перемогу отримав чинний мер Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%. Про це оголосила Київська міська територіальна виборча комісія 6 листопада.