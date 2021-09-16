Лаврова спонсорує олігарх, а політик возить на дипломатичні зустрічі коханку і її родичів – розслідування (відео)

Міністр МЗС Росії «на утриманні» в олігарха Олега Дерипаски

Російські журналісти стверджують, що у міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова майже 20 років є коханка, яка впливає на справи МЗС РФ, а сам чиновник живе за рахунок олігарха Олега Дерипаски. Про це йдеться в розслідуванні «Важные Истории» з сайту опозиціонера Олексія Навального

Стверджується, що у міністра закордонних справ Росії вже майже 20 років є коханка, яку всі в МЗС сприймають як його єдину дружину.

Коханка Лаврова, як стверджують джерела, має великий вплив в МЗС РФ і через неї навіть звільнили кількох чиновників. При цьому жінка займається акторством і працює в кіноіндустрії.

Жінку звуть Світлана Полякова, у неї великий автопарк і багато нерухомості, а падчерка Лаврова – Поліна Полякова придбала елітну нерухомість в Лондоні за 4,4 млн фунтів, коли їй був 21 рік.

Журналісти також повідомили, що Полякова та її дочка, а також ймовірна теща Лаврова часто супроводжують його під час міжнародних офіційних візитів за кордон.

У жінок немає посад в МЗС РФ, проте вони подорожують з російською делегацією за державний рахунок і вказують метою своїх візитів дипломатичні зустрічі.

Крім того, таємна сім'я Лаврова постійно відпочиває на віллах і яхтах Дерипаски за кордоном і в Росії.

Розслідувачі вважають, що Лавров лобіює інтереси Дерипаски у владі. Зокрема, він допомагав олігарху отримати американську візу.

Також він вирішував бізнес-питання Дерипаски у Гвінеї, де у олігарха є виробництво, а на Ямайці – домігся інвестицій глинозему для компанії «Русал».

Санкції Заходу проти компаній Дерипаски Лавров називає «русофобією, схожою на геноцид».

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