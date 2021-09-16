  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Лаврова спонсорує олігарх, а політик возить на дипломатичні зустрічі коханку і її родичів – розслідування (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Коханка Лаврова впиває на політику МЗС РФ - Лаврова спонсорує олігарх, а політик возить на дипломатичні зустрічі коханку і її родичів – розслідування (відео)
    Коханка Лаврова впиває на політику МЗС РФ
    Скріншот із відео

    Міністр МЗС Росії «на утриманні» в олігарха Олега Дерипаски

    Російські журналісти стверджують, що у міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова майже 20 років є коханка, яка впливає на справи МЗС РФ, а сам чиновник живе за рахунок олігарха Олега Дерипаски. Про це йдеться в розслідуванні «Важные Истории» з сайту опозиціонера Олексія Навального

    Стверджується, що у міністра закордонних справ Росії вже майже 20 років є коханка, яку всі в МЗС сприймають як його єдину дружину.

    Коханка Лаврова, як стверджують джерела, має великий вплив в МЗС РФ і через неї навіть звільнили кількох чиновників. При цьому жінка займається акторством і працює в кіноіндустрії.

    Жінку звуть Світлана Полякова, у неї великий автопарк і багато нерухомості, а падчерка Лаврова – Поліна Полякова придбала елітну нерухомість в Лондоні за 4,4 млн фунтів, коли їй був 21 рік.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Скріншот із відео
    Скріншот із відео

    Журналісти також повідомили, що Полякова та її дочка, а також ймовірна теща Лаврова часто супроводжують його під час міжнародних офіційних візитів за кордон.

    У жінок немає посад в МЗС РФ, проте вони подорожують з російською делегацією за державний рахунок і вказують метою своїх візитів дипломатичні зустрічі.

    Крім того, таємна сім'я Лаврова постійно відпочиває на віллах і яхтах Дерипаски за кордоном і в Росії.

    Розслідувачі вважають, що Лавров лобіює інтереси Дерипаски у владі. Зокрема, він допомагав олігарху отримати американську візу.

    Також він вирішував бізнес-питання Дерипаски у Гвінеї, де у олігарха є виробництво, а на Ямайці – домігся інвестицій глинозему для компанії «Русал».

    Санкції Заходу проти компаній Дерипаски Лавров називає «русофобією, схожою на геноцид».

    Читайте також:
    Теги: МЗС міністр геноцид санкції нерухомість Сергій Лавров чиновник автопарк розслідування жінка кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лаврова спонсорує олігарх, а політик возить на дипломатичні зустрічі коханку і її родичів – розслідування (відео)