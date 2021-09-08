Україна пояснила міжнародній спільноті, чому не можна визнавати вибори до Держдуми

Вибори до Держдуми Росії мають відбутися 19 вересня

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 8 вересня підтримала звернення до міжнародної спільноти про невизнання виборів до Держдуми Росії, голосування на яких організували на окупованих територіях України. Відповідне звернення підтримали 318 народних депутатів.

У документі зазначається, що намір російської влади провести 19 вересня 2021 вибори до Державної думи в окупованому Криму та Севастополі і з залученням до участі у виборах громадян України з Донецької та Луганської областей «є порушенням Конституції та законодавства України, основних принципів і норм міжнародного права».

Верховна Рада закликає міжнародних партнерів «не визнавати легітимність виборів в Державну думу 19 вересня 2021 і її подальших рішень у разі проведення голосування на тимчасово окупованій частині території України».

Крім того, Рада пропонує застосувати санкції проти представників «органів влади» окупованого Криму, які «залучають громадян України на окупованих територіях до виборів у Держдуму, і тим самим порушують суверенітет України.

Як відомо, єдиний день голосування на виборах до Держдуми Росії восьмого скликання призначено на 19 вересня.

Нещодавно правозахисник розповів, як жителів Донбасу масово повезуть в Росію на вибори.

Раніше Зеленський прокоментував залучення жителів Донбасу до російських виборів.

Нагадаємо, голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова розповіла про можливості проголосувати на виборах в Державну думу для громадян, які перебувають на території самопроголошених терористичних «Л/ДНР».

Крім того, повідомлялося, що Росія заграє з жителями ОРДЛО напередодні виборів до Держдуми.

Також Арестович заявляв, що вибори в Держдуму в Донбасі – підстава посилити санкції проти РФ.

Нагадаємо, партія Путіна «Єдина Росія» уклала угоду із «Союзом добровольців Донбасу», яку очолює Олександр Бородай – бойовик і колишній глава «ДНР», що сьогодні проживає в Росії. Вибори в Державну думу пройдуть 19 вересня 2021 року.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 14 травня 2021 року про запровадження санкцій. У списку опинилися ватажки так званих ДНР та ЛНР, а також «очільник» окупованого Криму.

Так, під українськими санкціями опинилися ватажок «ДНР» Денис Пушилін, ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник та так званий «глава» Криму Сергій Аксьонов. Водночас санкції наклали на десятки вебресурсів, пов'язаних з «ЛНР» і «ДНР» та окупаційним режимом Криму.

Тим часом віцеспікер Держдуми РФ закликав ліквідувати Україну.

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