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У Саудівській Аравії відбудуться переговори щодо мирного плану Зеленського

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Саудівській Аравії відбудуться переговори щодо мирного плану Зеленського
Андрій Єрмак також повідомив, що реалізація мирної ініціативи, яку пропонує Україна, має три етапи
фото: Офіс президента

Офіс президента повідомив подробиці зустрічі

Офіс президента України підтвердив, що в Саудівській Аравії відбудеться міжнародна зустріч за участі представників десятків країн світу щодо мирного плану Володимира Зеленського. Про це написав у своєму Telegram-каналі голова ОП Андрій Єрмак.

За його словами, перша зустріч у такому форматі відбулася в червні цього року в Копенгагені.

«Під час зустрічі, над підготовкою якої працюємо, ми плануємо говорити про десять основоположних пунктів «Формули миру», впровадження яких дозволить забезпечити не тільки мир для України, але й створить механізми для протидії майбутнім конфліктам у світі», – зазначив Єрмак.

Він наголосив, що кожен пункт Формули миру президента Володимира Зеленського, сьогодні обговорюється в індивідуальному та груповому форматі з представниками вже понад 50 країн світу практично на щотижневій основі.

Андрій Єрмак також повідомив, що реалізація мирної ініціативи, яку пропонує Україна, має три етапи:

  • зустрічі з послами, на яких докладно розглядається кожен пункт документа;
  • зустрічі радників із національної безпеки, на яких шукають оптимальні формулювання та способи реалізації плану;
  • установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав, який міг би відбутися до кінця року.

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal повідомив, що Саудівська Аравія має намір провести переговори щодо встановлення миру в Україні, але без участі Росії.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін запевнив африканських лідерів, що Росія не відмовлялася від переговорів з Україною про завершення війни.

До слова, президент Володимир Зеленський допустив, що російський диктатор Володимир Путін захоче переговорів, коли ЗСУ дійдуть до Криму.

Раніше Зеленський сказав, що українська сторона ніколи не погодиться на замороження війни з Росією. Єдина умова для переговорів з Кремлем – це повністю звільнені від ворога тимчасово окуповані території. 

Теги: саміт Україна Андрій Єрмак Офіс президента переговори

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