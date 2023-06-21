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Зеленський озвучив, коли Київ сяде за стіл переговорів із Кремлем

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський озвучив, коли Київ сяде за стіл переговорів із Кремлем
Президент відзначив, що Україні необхідні перемоги на полі бою
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Як би далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не погодимося на заморожений конфлікт»  

Українська сторона ніколи не погодиться на замороження війни з Росією. Єдина умова для переговорів з Кремлем – це повністю звільненні від ворога тимчасово окуповані території. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

Відповідаючи на питання щодо ендшпілю війни, Зеленський відзначив, що Україні необхідні перемоги на полі бою, оскільки Київ не сяде за стіл переговорів з Кремлем «хто б не був президентом в Росії», якщо ворог залишиться на нашій території.

«Як би далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не погодимося на заморожений конфлікт, тому що це війна, це безперспективний розвиток для України», – пояснив глава держави.

Раніше Зеленський заявив, що після хамської заяви російського диктатора Володимира Путіна, який назвав його «ганьбою єврейського народу», для нього була важлива реакція світу.

До відома, представник польського президента Марцин Пшидач заявив, що країна-агресорка Росія поки що не готова до переговорів з Україною. За словами політика, на даному етапі війни переговори передчасні. Адже Москва продовжує свою агресію. Ба більше – Москва не готова до жодного мирного підходу.

Теги: війна Володимир Зеленський окуповані території президент ворог переговори конфлікт

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