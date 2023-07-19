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Колишня прессекретарка Зеленського розповіла про конфлікти в Офісі президента

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Колишня прессекретарка Зеленського розповіла про конфлікти в Офісі президента
Колишня прессекретарка Зеленського зазначила, що часто Кирило Тимошенко просто не давав їй виконувати свою роботу
скріншот з відео

Найбільші конфлікти спалахували між Юлією Мендель та Кирилом Тимошенко

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що під час її роботи із командою Зеленського постійно траплялися конфлікти із заступником керівника Офісу президента Кирилом Тимошенком. Про це вона заявила в інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк.

За словами Мендель, проблеми виникли одразу, як тільки вона прийшла до команди Зеленського. Найбільші конфлікти траплялися із Кирилом Тимошенком, який забороняв колишній прессекретарці напряму спілкуватися з президентом та переконував, що голова держави не має давати інтерв’ю чи коментарів, у той час як, за словами Мендель, українське суспільство потребувало коментарів від голови держави. Пресслужба президента не могла виконувати свою роботу.

«У якийсь момент мені настільки заборонили робити свою роботу, що я говорила: «У нас є запит щодо Криму, давайте хоча б скажемо, що Крим – це Україна». Я не просила йти в якісь деталі, давайте хоча б скажемо позицію Офісу, що Крим – це Україна, і мені Кирило сказав: «Ні, не можна», – сказала Мендель.

Найбільший конфлікт між Мендель і Тимошенко трапився напередодні першого закордонного візиту президента Зеленського. Колишня прессекретарка підкреслила, що Тимошенко не давав їй спілкуватися із президентом напряму, він був посередником у їхній комунікації, але тоді їй удалося організувати й підготувати інтерв'ю Зеленського для преси. Мендель тоді побувала вдома у президента, щоб підготуватися до інтерв'ю закордонним ЗМІ, без відома Кирила Тимошенка.

«Кирило (Тимошенко – «Главком») був настільки злий, що його таким ще в житті не бачили, – описала реакцію Тимошенка Мендель. – Кирило подзвонив команді і сказав, що ми будемо звільняти Мендель, вона ослуховується. Чому? Тому що він не знав, що я була вдома у президента без нього, він хотів, щоб я спілкувалася тільки через нього».

За словами Мендель, саме через небажання Тимошенка співпрацювати зі ЗМІ громадськість гостро критикувала Мендель, адже вона представляла пресслужбу президента в той час, коли, за її словами, їй не давали повноправно функціонувати.

«Наступного дня мене Кирило звинуватив у зливі інформації, і президент перестав зі мною спілкуватися. Із Кирилом я ніколи не мирилася. Я думаю, що це людина дуже радянського типу мислення. І я не впевнена, що це державний діяч… Нас слали матом, наприклад. Він міг собі дозволити. Ну, він так прямо не казав – писав», – додала Мендель.

Зазначимо, що журналістку Юлію Мендель призначили прессекретаркою президента в 2019 році. 9 липня 2021 року Зеленський призначив своїм прессекретарем журналіста Сергія Никифорова замість Мендель.

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Теги: Володимир Зеленський Кирило Тимошенко Юлія Мендель

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