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Путін поклявся перед Африкою: хоче переговорів з Україною

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Путін поклявся перед Африкою: хоче переговорів з Україною
Диктатор провів саміт Росія-Африка, але Україна там була найболючішою темою
фото з відкритих джерел

Путін вивчив африканський мирний план щодо завершення війни в Україні

Російський диктатор Володимир Путін запевнив африканських лідерів, що Росія не відмовлялася від переговорів з Україною про завершення війни. Про це він сказав увечері в п'ятницю, 28 липня, під час зустрічі із делегацією лідерів семи африканських країн.

Путін заявив про готовність Москви шукати шляхи мирного врегулювання «конфлікту».

За словами російського диктатора, Київ видав спеціальну нормативну базу, яка забороняє переговори із Москвою.

«Ми зі свого боку ніколи від переговорів не відмовлялися, завжди говорили, що готові до продовження діалогу», – заявив Путін.

Звертаючись до глав африканських держав, президент РФ зазначив, що Москва уважно вивчила їхні пропозиції щодо врегулювання ситуації в Україні та ставиться до них серйозно. «Ми, звичайно, дуже цінуємо ваш збалансований підхід, а також те, що ви не підтримали та не підтримуєте антиросійську риторику, антиросійську кампанію», – сказав Путін.

Як повідомлялося, Путін також заявив, що війну в Україні розпочав Захід. Він же, на думку президента РФ, «став втягувати Україну в НАТО», тоді як для Росії нейтральний статус України має «принципове значення». 

Заявляючи, що російська влада готова до миру, Путін навів приклад відступу російських військ з-під Києва навесні минулого року. «Фактично було погоджено проєкт цього договору, але після відведення наших військ з-під Києва – а нас просили це зробити, щоб створити умови для укладання остаточного договору, – київська влада відмовилася від усіх колишніх домовленостей», – заявив Путін.

 

Теги: путін війна Україна Африка переговори

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